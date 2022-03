Neckargemünd. (cm) Eigentlich sollte der heutige Mittwoch einen Neuanfang für den Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd (GVV) bedeuten. Nach jahrelangem Streit über die Stimmverhältnisse zwischen den Mitgliedsgemeinden Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg sollte eine neue Verbandssatzung beschlossen werden. Außerdem sollte ein "Vertrag zur Verwaltungsleihe" abgeschlossen werden. Dieser sollte regeln, was die Dienste von Neckargemünder Rathausmitarbeitern für den GVV kosten. Doch nun wurde mitgeteilt, dass die Sitzung ausfällt und verschoben wird. Ein neuer Termin werde zeitnah bekanntgegeben.

Doch warum? "Die GVV-Sitzung haben wir verschoben, weil noch einige Fragen zu den Neuregelungen in der Satzung intern mit den Mitgliedsgemeinden abgestimmt werden sollen", teilte die Neckargemünder Stadtsprecherin Petra Polte auf RNZ-Anfrage mit. Bereits im Dezember hatten sich die Gemeinden auf eine neue Stimmverteilung geeinigt, ein endgültiger Beschluss stand aber noch aus. Im Dezember war eine Sitzung verschoben worden – damals aus Corona-Gründen. Nun sei der Knackpunkt der Vertrag zur "Verwaltungsleihe", so Polte. Auch sechs Monate nach der grundsätzlichen Einigung gebe es noch Gesprächsbedarf insbesondere in zwei Gemeinden. Nach RNZ-Informationen sollen Bammental und Gaiberg nicht einverstanden sein. "Wir brauchen aber einen gemeinsamen Nenner vor der Sitzung", so Polte. "Die neue Regelung soll nicht zerredet werden, Ziel ist ein einstimmiger Beschluss." Nun würden sich die Gemeinderäte noch einmal mit dem Abrechnungsmodus befassen. Das Kommunalrechtsamt, das im vergangenen Jahr Druck gemacht hatte, habe seinen Segen gegeben, so Polte. Zuletzt habe es für die Kommunen einfach wichtigere Themen gegeben und außerdem gebe es eine GVV-Satzung, die auch funktioniere. Diese wolle man aber modernisieren.