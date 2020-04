Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Sie gehörte in den vergangenen Wochen in der Stadt zu den häufigsten Fragen: "Wann öffnet denn wieder die Grünschnittannahme?" Am Samstag hatte das Warten ein Ende. Die Annahmestelle für Grünschnitt in der Birkigstraße hatte wieder wie gewohnt von 9 bis 12 Uhr geöffnet und bleibt es nach bisherigem Stand auch. Die Ehrenamtlichen standen bereit und halfen beim Ausladen.

Vier Wochen lang mussten die Eppelheimer auf diesen Service verzichten. Denn die Grünschnittannahme war zusammen mit anderen Einrichtungen der Stadt geschlossen worden, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Öffnung der Annahmestelle erfolgte am Samstag unter Auflagen. Zu den Schutzmaßnahmen gehörten, dass die Kunden nur nach Aufforderung auf das Gelände durften und maximal zwei Fahrzeugen die Einfahrt gewährt wurde. Es gab zudem eine Ein- und eine Ausfahrtsspur sowie eine Ausweiskontrolle, um sicherzustellen, dass nur Eppelheimer ihren Grünschnitt vorbeibrachten.

Die Einfahrtskontrolle oblag Nico Matthes vom städtischen Bauhof. Er entlastete damit die Ehrenamtlichen, die den Ankommenden beim Ausladen ihrer Gartenabfälle halfen. "Schon heute Morgen um 9 Uhr hatten wir hier viel Betrieb", berichteten Herbert Hutter und Harald Günther, die zusammen mit Hannes Wegerer schon seit über 20 Jahren den Grünschnitt ehrenamtlich organisieren. Die Stadtverwaltung hatte den Helfern Mundschutze zur Verfügung gestellt. Der Container, der dem Team normalerweise als Aufenthaltsraum dient, blieb geschlossen.

Die Eppelheimer kamen zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto, um sich ihres Grünabfalls zu entledigen. "Wir hatten heute Vormittag schon zehn Autos und mehr in der Schlange stehen, aber es ging trotzdem sehr zügig", erzählte Hutter. Die vierwöchige Schließung wurde auch an der Menge des Grünschnitts deutlich. Erich Zahn kam am Samstagvormittag gleich sechs Mal mit seinem Lastenfahrrad an, um seinen Abfall loszuwerden.

Die Stadtverwaltung hatte vorsorglich eine zweite Anahmestelle auf dem Parkplatz des Vereins der Kleingartenfreunde eingerichtet. Das erwies sich als richtige Entscheidung. Betreut wurde diese zweite Annahmestelle von den Mitgliedern der Kleingartenfreunde. Sie übernahmen die Ausweiskontrolle, halfen beim Ausladen und überwachten, dass stets der einzuhaltende Mindestabstand gewahrt blieb. "Wir hatten hier schon in den ersten zwei Stunden gut zu tun", berichtete Vereinsvorsitzender Kai Enkler. Auf dem Parkplatz standen gleich fünf Container mit einem Fassungsvermögen von 80 Kubikmetern mit genug Abstand zueinander bereit. Deshalb gab es an dieser Ersatzannahmestelle, die nur einmalig und ausnahmsweise aufgrund des zu erwartenden Andrangs eingerichtet wurde, kein langes Warten oder Schlangestehen.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann besuchte beide Annahmestellen und freute sich, dass es überall mit der Grünschnittabgabe reibungslos funktionierte und sich die Bürger an die Sicherheitsauflagen hielten. Sie leitete auch einige von der Annahmestelle an der Birkigstraße zur Ersatz-Station weiter, weil dort weniger Andrang herrschte.

Michael Dobberstein hatte mit seinem Auto gleich die Zweitannahmestelle angesteuert und freute sich, dass er ohne Wartezeit ausladen konnte. Er war sichtlich erleichtert, dass er seinen Grünschnitt loswerden konnte. "Genau als es im Garten mit der Arbeit losging, wurde die Grünschnittannahme zugemacht", brachte er es auf den Punkt. Aber er fügte auch gleich hinzu: "Wir jammern hier auf einem hohen Niveau. In Corona-Zeiten gibt es Schlimmeres, als seinen Grünschnitt mal für ein paar Wochen nicht abgeben zu können." Er selbst habe genügend Platz auf dem Grundstück, um seine Gartenabfälle so zu lagern, dass sie nicht unangenehm ins Auge fielen.