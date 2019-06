Von Nicolas Lewe

Neckargemünd. Es waren dramatische Szenen, die sich am Samstag gegen 21 Uhr in der Bahnhofsstraße abgespielt haben: In buchstäblich letzter Minute hat die Feuerwehr einen 47-jährigen Mann vor dem Feuertod bewahrt. Wie knapp es tatsächlich war, beschreibt Einsatzleiter Frank Merkel auf Nachfrage der RNZ so: "Wären wir nur zwei oder drei Minuten später vor Ort gewesen, dann hätte es für den Mann noch viel schlimmer enden können."

Der Neckargemünder Kommandant berichtet, dass die Rauchentwicklung bereits bei der Anfahrt weithin sichtbar gewesen sei. Beim Eintreffen an dem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße habe sich dann gezeigt, dass das Dachgeschoss des Gebäudes lichterloh in Flammen stand. Der 47-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung habe sich auf den Balkon geflüchtet - und saß dort in der Falle.

"Die Flammen haben hinter ihm schon aus dem Fenster geschlagen", schildert Merkel die Situation, die sich den Einsatzkräften bot. Hinzu sei gekommen, dass sich der Balkon aufgrund der leichten Hanglage mit der Drehleiter nur schwer erreichen ließ.

Um dem 47-Jährigen wertvolle Zeit zu verschaffen, habe die Feuerwehr ihn mit dem Schlauch abgekühlt. "Wir haben von Vollstrahl auf Sprühstrahl umgestellt", erläutert der Kommandant. Wenig später sei dann die Drehleiter in Position gewesen und man habe den Bewohner in ärztliche Behandlung übergeben können. Nach Polizeiangaben zog sich der Mann bei dem Brand schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. "Als wir ihn übergeben haben, war er ansprechbar", erklärt Merkel.

Die Flammen habe man anschließend innerhalb von 20 bis 25 Minuten unter Kontrolle gehabt. Neben allen Abteilungen aus Neckargemünd und den Stadtteilen sei zudem die Meckesheimer Feuerwehr mit einer zweiten Drehleiter zur Unterstützung hinzugerufen worden. Insgesamt waren somit Merkel zufolge über 100 Einsatzkräfte an der Brandbekämpfung beteiligt. Auch Bürgermeister Frank Volk war vor Ort. Außer dem 47-jährigen Bewohner gab es zum Glück keine weiteren Verletzten. Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarwohnungen konnte verhindert werden.

Immer wieder aufflackernde Glutnester führten nach Auskunft des Neckargemünder Kommandanten jedoch dazu, dass der Einsatz der Feuerwehr trotz einer zügigen Brandkontrolle erst gegen 2.15 Uhr endete. Auch die während der Löscharbeiten vollgesperrte Bahnhofstraße sei von der Polizei erst gegen 0.30 Uhr wieder freigegeben worden. Der Verkehr wurde über die Güterbahnhofstraße umgeleitet.

Rätsel gibt die Brandursache auf. Laut Polizei brach das Feuer aus bislang unbekannten Gründen in der Sauna der Dachgeschosswohnung aus. "Er wollte saunieren", bestätigt Einsatzleiter Merkel: "Als wir ihn gerettet haben, war er halbnackt." Seine Wohnung sei komplett ausgebrannt und auch die Wohnung darunter dürfte wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

Über die Facebook-Seite der RNZ meldet sich derweil eine Augenzeugin zu Wort. Sie sagt: "Es war furchtbar. 112 ging keiner ran. Nur bei der Feuerwehr direkt konnte man durchkommen." Auf Nachfrage ergänzt sie: "Man kriegt richtig Panik, wenn man so etwas mitansieht." Zum Glück sei die Hilfe für den Mann noch rechtzeitig gekommen.