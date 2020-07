Von Sabrina Lehr

Leimen-St. Ilgen. Jetzt wird es ernst auf der Großbaustelle: Ab Montag, 13. Juli, ist die St. Ilgener Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Tinqueuxallee und dem Anschluss an die Bundesstraße B 3 beidseitig gesperrt. Die Vollsperrung der Kreisstraße K 4155, die Leimen-Mitte mit St. Ilgen verbindet, dauert mindestens bis Januar 2021. Der Verkehr wird in dieser Zeit innerörtlich umgeleitet.

> Die Dauerbaustelle: Dass auf der Kreisstraße gebaut wird, ist kein ungewohntes Bild: Seit Ende August 2019 fließt der Verkehr wegen der Verlegung von Versorgungsleitungen auf der wichtigsten Verbindungsstraße zwischen Leimen und St. Ilgen nur auf einer Spur, eine Baustellenampel regelt die Durchfahrt. Die jetzige Vollsperrung kommt mit über einem Vierteljahr Verspätung. Swen Bauer, Pressesprecher der Stadt, begründet die Verzögerung auf RNZ-Anfrage mit Auftragserweiterungen: "Dabei ging es um Leitungsarbeiten der Hardtgruppe."

> Die Baumaßnahme: Zunächst wird die alte Betonfahrbahn entfernt und später in Asphaltbauweise neu gebaut. Außerdem wird ein Kreisverkehr errichtet, der sowohl das Gewerbegebiet Süd II an die B 3 anbindet, als auch die Kreisstraße mit der Bundesstraße verknüpft. Die Auffahrt zur B 3 werde "als Kreisel mit Rampen neu konzipiert", so der Pressesprecher. "Dafür wird die Auffahrt in Richtung Heidelberg und die Abfahrt aus Wiesloch kommend neu gebaut", führt Bauer aus. Weiterhin werden Wasserleitungen verlegt und drei Straßenquerungen für Gas gebaut. Letztere wurden in der vorangegangenen Bauphase nicht realisiert und daher in die Zeit der Vollsperrung gelegt.

> Der zweite Bauabschnitt: Swen Bauer zufolge wird der zweite Teil der Sanierungsarbeiten unmittelbar an die Fertigstellung des ersten anschließen, also laut Plan im Januar 2021 beginnen. Die Arbeiten rücken dann etwas weiter nach St. Ilgen: "Der zweite Abschnitt betrifft die Theodor-Heuss-Straße zwischen der B 3-Brücke und der Lenau- beziehungsweise Goethestraße", so Bauer. Dann winken weitere Sperrungen. Denn auch im zweiten Bauabschnitt ist eine Fahrbahnsanierung und der Neubau der verbleibenden B 3-Auf- und Abfahrt geplant. Außerdem bekommen beide Streckenabschnitte neue Rad- und Fußwege, inklusive eines Grünstreifens, der als "Sicherheitstrennstreifen" zwischen der Autostraße und dem Rad- und Fußgängerbereich dient. Die Aufträge für diese Arbeiten werden laut Bauer erst noch ausgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich in der zweiten Bauphase. "Im Herbst 2021 soll die Maßnahme abgeschlossen sein", so der Pressesprecher.

> Die Umleitung: Sie führt über die Ernst-Naujoks-Straße, die Hohenstauferallee und die Goethestraße. Das gilt in beiden Fahrtrichtungen. Die Anwohner müssen in den sauren Apfel beißen: "Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen rechnen wir auch mit mehr Lärm", sagt Bauer.

> Der B 3-Anschluss: Die Auffahrt auf die B 3 ist während der Vollsperrung nur aus Richtung St. Ilgen kommend in Fahrtrichtung Wiesloch möglich. Abfahren kann nur, wer aus Richtung Heidelberg kommt. "Alle anderen müssten wahlweise eine Ab- oder Auffahrt davor oder danach nehmen", sagt der Pressesprecher. Das sind die Anschlussstellen Leimen-Süd und Nußloch.

> Die Kosten: belaufen sich Swen Bauer zufolge auf knapp 2,4 Millionen Euro. Dabei ist der Anschluss des Gewerbegebiets bereits einkalkuliert. Die Summe wird laut Bauer in Teilen von den Stadtwerken, vom Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe sowie dem Rhein-Neckar-Kreis gezahlt. 1,19 Millionen Euro hat die Stadt Leimen zu stemmen. Dafür soll es noch eine Förderung geben. Über deren Höhe konnte Bauer noch keine Auskunft geben.

> Die Busse: können ihre gewohnten Haltestellen weitestgehend bedienen. Ausnahmen gibt es aber Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) zufolge auf den Linien 726 und 758. Auf der Linie 726 wird die Haltestelle "Gottlieb-Daimler-Straße" bei den Fahrten um 12.25 Uhr und 13.15 Uhr ab "St. Ilgen Schule" nicht bedient. Auch die Fahrten zur Schule um 7.25 Uhr und 8.15 Uhr ab "St. Ilgen Probsterwald" sowie um 8.18 Uhr ab "St. Ilgen Fasanerie/ Kurfürstenallee" sparen diese Haltestelle aus. Gleiches gilt für folgende Fahrten der Linie 758: 13.15 Uhr ab "St Ilgen Schule" sowie 7.25 Uhr ab "Sandhausen Nord" und 13.03 Uhr ab "St Ilgen Bahnhof West" in Richtung "St. Ilgen Schule". Alle weiteren Fahrten der Linien 726 und 758 sowie der 751 fahren alle Haltestellen an: Aufgrund der Umleitung kann es aber zu Verspätungen kommen.

> Die Sperrung der Leimbachstraße: Am Montag und Dienstag, jeweils 7.00 bis 18.00 Uhr wird zusätzlich zur Sperrung der K 4155 die Leimbachstraße (K 4154) zwischen Theodor-Heuss- und Bahnhofstraße gesperrt. Wie die Stadt Leimen mitteilte, sind "dringend erforderliche Baumfäll- und -schnittarbeiten" der Grund.