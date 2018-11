Bammental. (bmi) "Es tut sich was in Bammental, das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt", sagt Oliver Busch. Dem Bauamtsleiter ist die Freude anzumerken. Der Baustopp in der Industriestraße ist vorbei. Am Mittwoch nimmt die Carsten Grimmig GmbH die Arbeiten auf, die die vorherige Firma Peter Gross seit Ende Oktober hatte ruhen lassen. Eigentlich war dies bereits für Dienstag angedacht, doch da war die alte Firma noch dabei, die Baustelle zu räumen.

Wenn alles glatt geht, dann haben die Bewohner in der Industriestraße heute Abend erstmals nach Monaten wieder regulären Zugang zu ihren Anwesen. "Wir legen heute provisorische Bürgersteige an, das konnten wir mit der neuen Firma sofort lösen", betont Busch. Dies wird auch viele Eltern beruhigen. Denn die Schulkinder aus den Nachbarorten, die mit dem öffentlichen Nahverkehr pendeln, müssen dann nicht mehr die Straßenbaustelle kreuzen, sondern können ab morgen wieder die Ampel am Feuerwehrhaus nutzen.

"Es ist also endlich Bewegung drin", zeigt sich Bauamtsleiter Busch erleichtert. Er ist weiter optimistisch, dass der erste Sanierungsabschnitt der Ortsdurchfahrt noch vor Weihnachten abgeschlossen wird. Etwas Bauchweh bereiten ihm nur die Vorhersagen, die für kommende Woche "pünktlich mit der neuen Baufirma" schlechtes Wetter ankündigen. Wie es im Einzelnen weitergeht, ist Thema bei der Einwohnerversammlung heute Abend um 20 Uhr in der Mensa des Schulzentrums.