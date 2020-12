Eppelheim. (sg) In diesem Jahr kann das "Eppelheimer Weihnachtsdorf" auf dem Vorplatz der Rudolf-Wild-Halle nicht stattfinden. Der Grund ist bekannt: Corona. Zumindest können sich die Eppelheimer als kleines Trostpflaster ein bisschen Weihnachtsmarktstimmung nach Hause holen: Die Stadt hat eine Weihnachtsmarkttasche zusammengestellt, die am Samstag von 12 bis 14 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle erhältlich ist. Der Verkaufspreis beträgt 20 Euro.

"Anknüpfend an den Erfolg der Kerwetaschen gibt es eine thematisch passende Weihnachtsmarkttasche", informierte Stadtsprecher Christoph Horsch. Die Stofftasche wurde mit einem weihnachtlichen Aufdruck und dem Schriftzug "Eppler Weihnachtsmarkt Tasche" versehen. Gefüllt ist sie mit verschiedenen weihnachtlichen Genüssen. Jede Tasche beinhaltet wahlweise eine Flasche roten oder weißen Glühwein vom Leimener Weingut Adam Müller. Weil die Stadt gerne einen "Eppler Glühwein" daraus machen wollte, hat man extra bei der St. Ilgener Grafikerin Sandra Werner ein eigenes Etikett anfertigen lassen. Es zeigt den winterlichen Wasserturm umgeben von feinen Glühweinzutaten. Die Grafik wurde dann auch für die Gestaltung der Stofftasche genommen.

Außerdem befindet sich in der Tasche ein Beutel "Eppler Weihnachtsgebäck", das Konditormeister Günter Wachl vom "Café am Wasserturm" zusammengestellt hat. Tamara Kräher lieferte mit ihrem "Candy Car" gemischte Schaumküsse in praktischen Boxen, Magenbrot, gebrannte Mandeln, Zuckerstangen und Nikolaus-Lebkuchen nach Eppelheim, damit man sich auch diese Leckereien schmecken lassen kann. Eine Weihnachtsbotschaft der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und ein Weihnachtsgruß von Bürgermeisterin Patricia Rebmann komplettieren die "Eppler Weihnachtsmarkt Tasche".

"Wir sind gespannt, wie unsere Weihnachtsmarkttaschen als Weihnachtsdorfalternative ankommen", meinte Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Sollten die 200 Taschen schnell ausverkauft sein, würde die Stadt die Aktion wiederholen und vor Weihnachten einen weiteren Verkaufstermin anbieten.