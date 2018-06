Meckesheim. (IAH) Autogrammjäger konnten am Wochenende ihre Sammlung gleich mit zwei Promi-Unterschriften bereichern. Denn bei der Meckesheimer Gewerbeschau tummelten sich sowohl Joey Kelly - Extremsportler und Mitglied der Musikgruppe "Kelly Family" - als auch Tischfußball-Weltmeister Chris Marks. Kelly berichtete am Samstag in seinem Vortrag "No limits" über geradezu unglaubliche Unternehmungen, die er in seiner Leidenschaft, Grenzen zu überschreiten, unternommen hat. Marks lieferte sich am Sonntag Duelle mit Besuchern.

Doch Promis hin oder her: Im Mittelpunkt der Gewerbeschau standen die Meckesheimer Unternehmen. 40 Betriebe aus Handel, Dienstleistung, Handwerk, Industrie und Gastronomie hatten ihre Türen geöffnet. Sie zeigten, welche Vielfalt und Qualität sie den Kunden aus der Region, ja sogar aus der ganzen Welt bieten. Ausgestellt wurde im Industriegebiet, auf dem Raiffeisenplatz und im Ortszentrum. Per Bus konnten die Besucher kostenlos hin und her pendeln.

Die Organisation der zweitägigen Veranstaltung lag in den Händen der "Meckesheimer Vereinigung der Selbstständigen" (MVS). Deren Erste Vorsitzende Sibylle Vogt begrüßte am Samstagvormittag die ersten Besucher auf dem Marktplatz.

Darunter fanden sich Bürgermeister Maik Brandt mit Familie, Gemeinde- und Altgemeinderäte, sieben Bürgermeister aus benachbarten Gemeinden, Vertreter von Meckesheimer Firmen und die Bürger. Viele hatten sich einen Platz im Schatten des offenen Zelts des Musikzugs gesucht. Von hier aus hatten sie gute Sicht auf die Bühne.

Dort leitete der evangelische Posaunenchor fröhlich und feierlich die ökumenische Andacht ein, mit der Pfarrer Dirk Ender und Diakon Ralf Edinger die Kirche auf den Marktplatz brachten. "Die Kirche ist immer dabei", meinten sie und zeigten das im munteren Zwiegespräch mit dem Rentnertreff, den sie samt seiner Bank auf die Bühne geholt hatten.

Die Sozialstation war in Person von Schwester Amke Bruch mittendrin, und alle, die auf dem Marktplatz waren, fühlten sich einbezogen. Das war witzig und eine gelungene Eröffnung der Gewerbeschau.

"Die hier ansässigen Unternehmen haben das Bild unserer Gemeinde über viele Generationen geprägt", sagte Brandt als Bürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung. Er hob in seiner Rede die enge Verbundenheit der Betriebe mit dem Ort hervor.

Diese Veranstaltung sei eine schöne "Visitenkarte" für die Gemeinde, meinte er. Er dankte allen Ausstellenden für ihre Beteiligung. Sein Dank ging auch an den Martin Mall und die Bauhofmitarbeiter, die im Hintergrund viel zum Gelingen seiner solchen Veranstaltung beitragen.

Das große Beiprogramm der Gewerbeschau stand unter dem Motto "Meckesheim bewegt sich". Eine Informations-Rallye durch alle beteiligten Firmen lockte mit Preisen: Wettbewerbe, Betriebsführungen, Vorführungen, Vorträge und Infoveranstaltungen wurden angeboten. Auf der Bühne des Marktplatzes hatte am Samstagmittag die junge Sängerin Marlene mit dem Strohhut und der tollen Stimme ihren Auftritt. Später zog die Moden- und Frisurenschau die Zuschauer an.

Eingebunden in die Gewerbeschau war das Marktplatzfest des Spielmanns- und Fanfarenzugs. Sein Erster Vorsitzender Martin Lenz schaffte zusammen mit dem Bürgermeister problemlos den Fassbier-Anstich. Das kühle Bier kam den Feiernden an diesem heißen Tag gerade recht.

Extremsportler Joey Kelly (rechts) plauderte vor seinem Vortrag mit Besuchern. Foto: Alex

Nicht zu tief ins große Glas schauen durfte allerdings die Gruppe von Gemeinderäten, die zusammen mit dem Verwaltungschef die Aktion "Stadtradeln" eröffnete und die ersten Kilometer ins Industriegebiet radelte. Für sie hatte der Bierkonsum also Grenzen. Vorbei ging es an der Bewirtungsstation der Freiwilligen Feuerwehr zum Treffen mit Joey Kelly.

Am Sonntag stimmte der Musikverein auf dem Marktplatz musikalisch auf den zweiten Ausstellungstag ein und wurde später vom Musikverein aus Waldwimmersbach abgelöst. Abends spielte der Eschelbronner Musikverein auf und umrahmte die Ausschüttung der Adventsfenster-Spende und die Verlosung der Preise für die besten Informationsjäger der Gewerbeschau-Rallye.