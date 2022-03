Lobbach. (agdo) Lobbach spielt mit dem Gedanken, einen weiteren Solarpark zu errichten; nämlich auf der landwirtschaftlichen Fläche im Gewann "Stahlberg". Auch in Sachen Windkraft ist die Gemeinde nicht abgeneigt. "Lobbach ist mit dem bestehenden Solarpark schon lange Vorreiter in Sachen regenerativer Energien", sagte Bürgermeister Edgar Knecht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in der Maienbachhalle. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2013 versorgt dieser Solarpark die Gemeinde mit umweltfreundlichem Strom und spart eine Menge CO2-Emissionen ein.

Für den neuen Solarpark gäbe es ein geeignetes Flurstück, sagte Edgar Knecht. Verwirklichen lasse sich dieser unter Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange mit einer sogenannten Agri-Photovoltaikanlage, bei der sich Nutzpflanzen und Sonnenstrom gleichzeitig produzieren lassen. Einstimmig gaben die Räte der Verwaltung grünes Licht, erst einmal die Grundlagen für die Einrichtung des Solarparks "Stahlberg" zu ermitteln und gegebenenfalls die Planunterlagen für die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplans vorzubereiten.

Lobbach stehe hinter dem Thema Klimaschutz, betonte Bürgermeister Knecht weiterhin. Deswegen sei die Verwaltung für die Errichtung des geplanten Windparks im Areal Dreimärker auf den Gemarkungen der Gemeinden Spechbach und Epfenbach. Dort sollen vier bis fünf Windkraftanlagen entstehen. Momentan läuft dazu die Änderung des Flächennutzungsplans im Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal. Vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels sollten alle Optionen – auch die Windkraft – proaktiv angegangen werden, so Knecht. Mit Blick auf Skeptiker, die sich am Erscheinungsbild von Windkraftanlagen in der Landschaft stören, meinte Kecht: Es stehen genügend Strommasten in der Landschaft und daran störe sich niemand.

Der Spechbacher und der Epfenbacher Gemeinderat haben für die Waldflächen im Vorranggebiet "Dreimärker" im Teilregionalplan Windenergie mit der ABO Wind AG aus Wiesbaden bereits einen potenziellen Pächter gefunden, mit dem sie die kommenden 30 Jahre zusammenarbeiten wollen. Bei der Klausurtagung habe der Gemeinderat besprochen, dass sich auch die Gemeinde Lobbach im Bereich "Dreimärker" auf der Fläche des Gemeindewalds "Distrikt Hummelberg" eine Windkraftanlage vorstellen könnte, so Knecht.

Mit einer Enthaltung gaben die Räte grünes Licht, mit Spechbach und Epfenbach über die Beteiligung an der Windkraft am "Dreimärker" mit einer Anlage auf Lobbacher Gemarkung zu verhandeln. Zudem gab es die Zustimmung zu notwendigen Schritten für die Aufnahme einer potenziellen Windkraftanlage im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal sowie gegebenenfalls zur Vorbereitung eines Bebauungsplans.