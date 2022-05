Blick auf Windräder: Am Greiner Eck in Neckarsteinach ist das schon Realität, beim Dreimärker zwischen Spechbach, Epfenbach und Lobbach könnte es bald ähnlich aussehen. Foto: kaz

Von Agnieszka Dorn

Lobbach. Er sei sich sicher, dass in naher Zukunft die Wind- und Solarenergie den Strombedarf nicht decken werde, sagte Bürgermeister Edgar Knecht in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats in der Maienbachhalle. Auch der Klimawandel kann seiner Meinung nach mittels Wind- und Solarenergie nicht verhindert werden – aber sie könne sicher "ein Teil der Lösung sein". Es ging um den Grundsatzbeschluss zu den geplanten Windkraftanlagen, die auf dem Gewann Dreimärker entstehen sollen. Insgesamt sind dort sieben Windräder geplant: drei auf Spechbacher Gemarkung, drei auf Epfenbacher Gebiet und eines auf der Gemarkung von Waldwimmersbach, das wiederum ein Ortsteil von Lobbach ist.

"Die Bürger in Lobenfeld und Waldwimmersbach werden beim Blick auf Dreimärker ohnehin die gesamten sieben Windkraftanlagen sehen", betonte Bürgermeister Knecht – und nicht die eine Anlage, die auf der eigenen Gemarkung entstehen soll. Vor einigen Jahren habe sich der Gemeinderat noch gegen Windkraft entschieden, erinnerte Knecht. Stattdessen habe man sich auf Sonnenenergie – der Solarpark im Ortsteil Lobenfeld wurde errichtet – oder die Umrüstung auf LED-Leuchten konzentriert.

Gegebenheiten änderten sich aber, so der Rathauschef. Lobbach habe ein integriertes Klimaschutzkonzept und Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen. Der Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit von Russland, was die Energie betreffe, zeigten heute mehr denn je, wie wichtig erneuerbare Energien in der Region seien. Bevor Windkraftanlagen errichtet werden können, werde das Gebiet von den Behörden unter anderem auf dort lebende Tiere und Pflanzen untersucht. Zum Schutz von Vögeln sei ein temporäres Abschalten der Anlagen möglich, informierte Knecht.

"Spechbach und Epfenbach haben sich in einem aufwendigen Prozess nach Auswahl unter mehreren Bewerbern für die Durchführung der Maßnahme mit dem Anbieter ABO Wind AG ausgesprochen", erklärte Knecht. Vorbereitende Gespräche mit den Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal zur Aufnahme potenzieller Flächen auf der Gemarkung Waldwimmersbach in den Flächennutzungsplan seien geführt worden. Es habe auch eine Rücksprache mit dem zuständigen Kommunalrechtsamt mit Blick auf eventuelle Bürgerbegehren gegeben, so Knecht.

Die Gemeinde Lobbach wolle sich an der Windkraft beteiligen, bekräftige er. Man gedenke die Kriterien aus dem sogenannten Musternutzungsvertrag aus Spechbach und Epfenbach mit wenigen Änderungen zu übernehmen. Wie es mit der geplanten Windkraftanlage auf der Lobbacher Gemarkung weitergehe, hänge in den kommenden Wochen von den Entwicklungen in Epfenbach und vor allem in Spechbach ab, wo ein Bürgerbegehren gegen die Windkraftanlagen beim Dreimärker läuft.

Jörg Bürgermeister (CDU) meinte, man habe sich zwar vor einigen Jahren gegen Windkraft in der Region entschieden, aber die Zeiten würden sich ändern. Uwe Knecht (SPD) fragte, in welchem Zeitraum die Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Er persönlich gehe davon aus, dass das Prozedere drei Jahre dauern könnte, so Bürgermeister Knecht – das sei aber reine Spekulation. Mit einer Enthaltung gab es grünes Licht für den Vorschlag, im Bereich Dreimärker Flächen des Gemeindewalds "Distrikt Hummelberg" für eine Windkraftanlage an potenzielle Betreiber zu verpachten. Weiterhin gab es einstimmiges Einvernehmen dahingehend, Gespräche mit der ABO Wind AG zum Abschluss eines Nutzungsvertrages zu führen.