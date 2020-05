Ein trostloser Anblick: Auch das Wetter passte sich am Samstag zu der Atmosphäre rund um das Geisterspiel am Hardtwald an. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Sandhausen. "Geisterspiele" tragen ihren Namen völlig zu Recht. Denn die Atmosphäre war am frühen Samstagnachmittag rund um das BWT-Stadion, in dem der SV Sandhausen (SVS) ab 13 Uhr seine Zweitligapartie gegen den SSV Jahn Regensburg austrug, schlicht und ergreifend gespenstisch. Kein Mensch weit und breit, abgesehen von einigen Ordnern.

Also keine Fans, die mit Fanutensilien wie Trikots oder Schals oder Fähnchen und Fahnen oder was auch immer ausstaffiert sind und sich vor dem Match unüberhörbar in Stimmung bringen. Keine Fußballliebhaber, die sich an den Stadionkassen anstellen und in der Warteschlange fachsimpeln. Niemand, der sich eine Bratwurst oder ein gut gekühltes Getränk schmecken lässt. Auf gut Deutsch: Total tote Hose, wohin man auch blickt.

Von einem der Ordner ist im recht pünktlich zum Anpfiff einsetzenden strömenden Regen wenigstens zu erfahren, dass bei einem Spiel wie jenem der Kurpfälzer gegen die Oberpfälzer normalerweise 400 bis 500 Ordner im Einsatz wären. Denn schließlich müsse ja nicht nur im und direkt am Stadion für Ordnung gesorgt werden. Sondern auch an den diversen Zufahrten zum Stadium sowie bei den Autoparkplätzen rund um das Stadion herum.

Doch was ist los, wenn der Gegner nicht SSV Jahn Regensburg heißt, sondern einer vom Kaliber eines Hamburger SV, VfB Stuttgart und Karlsruher SC ist? Diese Clubs werden bekanntlich bei ihren Auswärtsspielen von so vielen Fans unterstützt, dass dann auch das BWT-Stadion nahezu voll besetzt oder zumindest gut gefüllt ist. Dann, berichtet der Ordner weiter, reichten 400 bis 500 Ordner bei weitem nicht aus und würden doppelt so viele eingesetzt.

Jetzt am Samstag waren es nach seinen Worten eine "Handvoll Ordner", worunter er konkret 40 bis 50 Kolleginnen und Kollegen versteht. Die meisten hiervon sind offenkundig im und direkt am Stadion tätig. Denn rund um das Stadion herum sieht man allerhöchstens ab und zu einen einzelnen Ordner, der an den Stadionumzäunungen entlang unterwegs ist.

Im Stadion erklang mittlerweile die Vereinshymne des SV Sandhausen, deren Refrain lautet: "Unsere Farben sind Schwarz-Weiß, darauf sind wir alle heiß, es sind die Farben der Nation, die sind bei uns schon Tradition." Wobei mit "Farben der Nation" sicherlich nicht die schwarz-weiße Nationalflagge des Königreichs Preußens gemeint ist. Sondern das traditionelle Schwarz und Weiß der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Nicht verzichtet wird vor dem Spiel selbstredend auch auf das Verlesen der Mannschaftsaufstellungen.

Danach ist akustisch aus dem Stadion heraus kaum noch etwas zu vernehmen. Ja, ab und zu wird etwas gerufen, aber wer genau was ruft, kann man vielleicht im Stadion mitbekommen. Als außerhalb des Stadions stehender wortwörtlicher Zaungast jedoch nicht. Und ja, der Stadionsprecher meldet sich immer dann, wenn er etwas für das Spiel Bedeutendes zu vermelden hat, zu Wort.

Was er definitiv nicht zu vermelden hat, sind Tore und Torschützen. Denn Tore werden an diesem trüben Samstag nicht erzielt. Weshalb Fußballexperten die aus ihrer Sicht extrem umkämpfte Partie auf den Punkt bringen: "Keine Zuschauer, keine Tore".