Neckargemünd. (nah) Die Nachricht von der angestrebten interkommunalen Zusammenarbeit der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Neckargemünd hatte bereits im Vorfeld für Diskussionsstoff gesorgt. Nun wollte man sich über mögliche, einleitende Schritte im Rahmen der Verbandsversammlung unterhalten (siehe Hintergrund). Am Ende der Diskussion herrschte Einigkeit über die Vorgehensweise, was sich in einem einstimmigen Votum für eine Untersuchung über die Möglichkeit der Zusammenarbeit niederschlug. Der Verbandsvorsitzende, Bürgermeister Frank Volk konnte abschließend feststellen: "Wir sind einen Schritt weiter gekommen."

Hintergrund Kontroverse Diskussion über "Interkommunale Zusammenarbeit" In der Diskussion über das Thema "weitere "Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit" signalisierte Bürgermeister Eric Grabenbauer im Namen Wiesenbachs Zustimmung für die Beauftragung einer Untersuchung. Er betonte dabei aber die Ergebnisoffenheit - und dass die Bauhöfe gehört werden müssen. Sein [+] Lesen Sie mehr Kontroverse Diskussion über "Interkommunale Zusammenarbeit" In der Diskussion über das Thema "weitere "Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit" signalisierte Bürgermeister Eric Grabenbauer im Namen Wiesenbachs Zustimmung für die Beauftragung einer Untersuchung. Er betonte dabei aber die Ergebnisoffenheit - und dass die Bauhöfe gehört werden müssen. Sein Vorschlag war, eine Vorstellung der Firma könnte in der Verbandsversammlung am 20. Juni erfolgen. Bürgermeister Holger Karl (Bammental) forderte die Neufassung der Satzung, wenn man in eine dauerhafte Zusammenarbeit treten wolle. Bürgermeister Klaus Gärtner (Gaiberg) sprach die verunsicherten Bauhofmitarbeiter an. Eine räumliche Zusammenlegung bringe weite Wege mit sich. Wenn es zwei Tage dauere, bis eine Arbeit geleistet werden könne, verkehrten sich die erwünschten Synergieeffekte zum Nachteil. Das Thema sei diffizil und die Mitarbeiter wollte er nicht vor den Kopf stoßen: "Es steht und fällt mit der Akzeptanz der Bauhöfe." CDU-Gemeinderat Christian Rupp (Neckargemünd) sah den Vorteil einer externen Beratung in der Neutralität. Den Sachverstand habe man selbst, meinte hingegen CDU-Gemeinderat Rainer Stetzelberger (Bammental), der noch einmal die Mehrheitsverhältnisse zugunsten Neckargemünds ansprach: "Bevor das nicht anders ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Bammental zustimmt." Eine Zusammenarbeit ohne Zusammenlegung brachte Gemeinderat Stephan Weber (Gaiberg) in die Diskussion. Hingegen sollten nicht Kompetenzen aus den Gemeinden herausgezogen werden und in Anspielung auf mögliche Handwerkerleistungen meinte er: "Die Kommunen haben in der Privatwirtschaft nichts zu suchen." Ähnlich äußerte sich Anne von Reumont (CDU, Neckargemünd). Das Thema müsse von allen Seiten betrachtet werden. Es könne nicht angehen, dass manche Arbeiten liegen blieben, weil der Bauhof immer noch nicht da gewesen sei. Positiv bewertete Jürgen Berger (Wiesenbach) die Diskussion. Er hoffte im Zuge der Untersuchung auch mehr über die Effektivität des eigenen Bauhofs zu erfahren. "Ansätze der Zusammenarbeit sind bereits da", sagte Giuseppe Fritsch (FW, Neckargemünd) und sprach sich für eine Machbarkeitsstudie aus. (nah)

[-] Weniger anzeigen

Vor der Diskussion hatte er als Musterbeispiel, wie eine Zusammenarbeit der Gemeinden hervorragend funktionieren könne, das Klimaschutz- und Integrationsmanagement angeführt. "Es gibt nichts, was nicht denkbar ist", sagte Volk, nannte zentrale Einkäufe, gemeinsame Fuhrparknutzung, Senioren- und Jugendarbeit oder das Standesamt. Die interkommunale Zusammenarbeit könne sich auch auf die Bauhöfe erstrecken. Wichtig war ihm zu betonen, dass man ergebnisoffen an das Thema herangehen wolle: "Wir können es machen oder eben auch nicht." In keinem Falle wolle man Leute verängstigen. Es gehe um Zusammenarbeit und nicht um Zusammenlegung.

Um die Chancen und Möglichkeiten besser auszuloten, wollte Volk externe Hilfe zurateziehen, die mit einem Blick von außen viel besser vorschlagen könne, wo dies Sinn mache - und wo weniger. Transparent soll das alles ablaufen und Vertrauen will die Stadt gewinnen, weshalb das Thema auch in die Öffentlichkeit getragen wird.

"Wir haben einen breit aufgestellten Bauhof", berichtete er. Viele Handwerksberufe sind unter den Bauhofmitarbeitern vertreten, sodass kleinere Arbeiten selbst durchgeführt werden können. "Das ist für eine Gemeinde in der Größe Neckargemünds besser zu stemmen, als für kleine Gemeinden", meinte er.

Volks Blick ging zurück in die GVV-Vergangenheit. Er erkannte Fehler bei der Stadt, insbesondere was das Abstimmungsverhalten anbelange - Neckargemünd besitzt gegenüber Bammental, Gaiberg und Wiesenbach eine Stimmenmehrheit. Entscheidungen seien gefällt worden, die er nun als sehr unglücklich bezeichnete. Volk versprach, auch die Satzung des GVV überprüfen zu lassen. Dies solle parallel laufen, um die Zusammenarbeit auf neue Beine zu stellen.