Leimen. (pol/rl) Am Freitagmorgen war eine 21-jährige Opel-Fahrerin auf der Landesstraße L600 von Gauangelloch in Richtung Leimen unterwegs. Gegen 6.30 Uhr kam der Wagen in Höhe der Einmündung "Dachsbuckel" auf der abschüssigen Straße ins Rutschen, schleuderte über die Gegenfahrbahn in die linke Schutzwand und blieb an der rechten Fahrbahnseite liegen.

Die 21-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und kam per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 4500 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die L600 zwischen Lingental und Heltenstraße voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.