Von Sabrina Lehr

Leimen-Gauangelloch. Aus aufgeschichteter Erde und Ästen gezimmerte Sprungschanzen, durch kleine Wälle befestigte Kurven, ausgehobene Löcher: All das findet sich derzeit auf einer Fläche von rund einem Hektar im landkreiseigenen Wald unweit des Alten Gauangellocher Sportplatzes. Dort haben Unbekannte einen speziellen Weg für Mountainbike-Fahrer – einen sogenannten Singletrail – angelegt. Das Problem: Dies geschah illegal, weswegen den Hindernissen auf dem Trail nun der Abriss droht. Bevor es aber so weit kommt, gehen Landratsamt und Kreisforstamt einen ungewöhnlichen Weg: Sie suchen das Gespräch mit den Verantwortlichen. "Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf", appelliert der stellvertretende Leiter des Kreisforstamtes und Forstbezirksleiter Philipp Schweigler.

Handelt es sich hierbei um einen Versuch, die Schöpfer des Trails zu enttarnen und möglicherweise zu bestrafen? "Natürlich müssen die Biker keine Strafen befürchten!", betont die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann. Vielmehr wolle das dem Landratsamt zugehörige Kreisforstamt gemeinsam nach einer Lösung suchen, die beide Seiten zufriedenstellt. Denn: "Der Trail kann genehmigt werden", stellt Hartmann in Aussicht. Vor einer Genehmigung müssen aber "die haftungsrechtlichen Fragen sauber geklärt werden". Denn der Waldbesitzer hafte für sogenannte "atypische Gefahren", die von seinem Grundstück ausgehen. Und dazu gehören im Gauangellocher Fall die angelegten Schanzen und Steilkurven.

Diese hat wohl eine Gruppe über Monate hinweg angelegt. "Ich habe schon im November oder Dezember gemerkt, dass an der Stelle ein Trampelpfad durch den Wald geht", berichtet die zuständige Försterin Melissa Rupp. Seither seien immer mehr Veränderungen zu beobachten gewesen, darunter auch die besagten Bauten. "Da muss jemand viel Zeit investiert haben", so Rupp, die die Mühen der Erbauer durchaus anerkennt. "Aber man stelle sich mal vor, da stürzt jemand und verletzt sich schwer."

Daher winkt den Trail-Hindernissen nun der Abriss. "Wenn ein Waldbesitzer Kenntnis über eine solche Gefahrenquelle in seinem Wald wie zum Beispiel eine Sprungschanze in einem Mountainbike-Trail hat, muss er erforderliche und zumutbare Vorkehrungen treffen, um diese zu beseitigen", erklärt Kreissprecherin Hartmann. Das gelte jedoch nur für die Hindernisse, nicht für die Strecke generell: "Wenn der Trail keine verkehrssicherungsrelevanten Bereiche mehr umfasst, würde ein legalisierter Trail wie ein normaler Wanderweg betrachtet werden", so die Sprecherin. Auf diesem sei zwar mit waldtypischen Gefahren zu rechnen, aber es entstehe keine Verkehrssicherungspflicht des Waldbesitzers.

Und ist das realistisch? Zumindest stehen in Gauangelloch keine Faktoren wie Biotope, Naturschutzgebiete oder andere sogenannte "Schutzgüter" der Idee entgegen. Das gilt auch für die Stelle, an der sich der illegale Trail befindet. "Würde man eine Stelle suchen, wäre diese gut", schmunzelt Försterin Melissa Rupp. Und Silke Hartmann betont: "Unser Kreisforstamt sieht grundsätzlichen Bedarf an einer gewissen Anzahl genehmigter Trails."

Der Wunsch, eine solche Strecke anzulegen wird in Gauangelloch indes bereits länger gehegt. Gespräche zwischen Vertretern der Stadt Leimen, dem Kreisforstamt und örtlichen Mountainbikern waren laut Landratsamt bereits geplant, sind aber nicht zustande gekommen. Nun bietet sich die nächste Möglichkeit dazu. Und sie sollte schnell wahrgenommen werden. Denn das Kreisforstamt hat nach Auskunft von Silke Hartmann eine Frist gesetzt, die den Erbauern noch rund drei Wochen gibt. "Danach werden die Bauwerke abgerissen."