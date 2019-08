Leimen-Gauangelloch. (sg) Der Kerwe-Freitag hat in Gauangelloch Tradition. Dafür sorgen jedes Jahr die "Angellocher Kerweborscht" (AKB). Auf dem Rathausplatz, der zur Kerwe mit großer Bühne und Buden zum Festplatz wird, treffen sich einen Tag vor dem offiziellen Kerwestart (siehe Artikel rechts) die Generationen bei der Rock-Nacht zum Plaudern und Feiern. Letzteres war mit den "Art Donuts" garantiert.

Die Band macht geniale Covermusik und fühlt sich im Bergdorf Gauangelloch fast wie zu Hause. "Wir waren sicher schon acht oder neun Mal hier", erzählte Gitarrist Frank Amler. Er und seine Bandkollegen Tom, Jürgen, Uli, Rainer, Sängerin Indra sowie Andres, der für Tanzeinlagen sorgte, gaben von der ersten Minute an richtig Gas. Sie versetzten ihr Publikum für ein paar Stunden in den Gute-Laune-Modus.

Frontfrau Indra Wahl wurde auf der Bühne zum Energiebündel. Grandios war ihre Stimme und beachtlich ihr Repertoire an Rock-, Pop- und Soul-Hits aus früheren Jahrzehnten und den aktuellen Charts. Sie heizte gleich mit dem Hit "Disco Inferno" der Band "The Trammps" ein und animierte alle beim Ohrwurm-Refrain "Burn Baby Burn" zum Mitsingen.

Damit Partystimmung aufkommen konnte und genug Platz zum Tanzen blieb, gab es bei der Rock-Nacht Steh- statt Biertische auf dem Festplatz. Dieser Umstand kam der Frontfrau sehr gelegen. Richtung Publikum rief sie: "Ihr seid so weit weg von mir - nehmt eure Stehtische und kommt näher ran." Das ließen sich die Partygäste nicht zweimal sagen und rückten weiter vor die Bühne. Ganz Mutige verließen sogar ihren Stehtisch und nutzten die Tanzfläche bei Partyliedern wie "Lost in Music" von "Sister Sledge" oder "Sugar" von Robin Schulz.

Die Angellocher Kerweborscht hatten mit Feuerwurst oder heißer Wurst Gerichte parat, die "aus der Hand" und auch mal "schnell zwischendurch" gegessen werden konnten. Auf dem Festplatz wurden die Getränke in Flaschen ausgegeben. Das ging schneller, weil man sich das Einschenken in Gläser sparte.

In der neben der Bühne gelegenen AKB-Bar waren am frühen Abend die Gäste noch überschaubar. "Bei uns geht es erst richtig los, wenn gegen 23.30 Uhr die Band fertig ist", wussten die Kerweborscht, die zu viert die Nachtschicht in der AKB-Bar stemmten und noch eine männliche Spül-Fee im Einsatz hatten. Die Öffnungszeit der Bar orientierte sich an der Getränke-Nachfrage. "Wir machen so lange, wie die Gäste wollen."