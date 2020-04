Wer von Lingental kommend in den Kreisel fahren will, muss anhalten. Foto: Alex

Gaiberg/Leimen. (cm) Was bringen die Stopp-Schilder am Manfred-Lautenschläger-Kreisel? Das fragte die RNZ unlängst – und löste damit so manche Diskussion aus. Auf der RNZ-Homepage gehörte der Artikel zu den gefragtesten und im Forum diskutierten Leser über den Sinn und Unsinn der Schilder.

Bekanntlich müssen von der Landesstraße L600 vom Leimener Ortsteil Lingental kommende Autofahrer seit über vier Jahren stoppen, bevor sie in den Kreisel einfahren. Am Bypass als Abkürzung am Kreisverkehr vorbei in Richtung Gauangelloch stehen die Stopp-Schilder schon fast zehn Jahre. Doch alle diese Schilder scheinen die meisten Autofahrer nicht zu interessieren, wie der RNZ berichtet wurde.

Doch die Polizei sieht eine Besserung. Die Schilder waren aufgestellt worden, weil sich die Stellen zu Unfallschwerpunkten entwickelten. Sie sollten dafür sorgen, dass die Vorfahrt wieder beachtet wird. Aus unerklärlichen Gründen kam es laut Polizei immer wieder an der Kreiseleinfahrt von Leimen kommend zu Unfällen. Seit die Schilder aufgestellt wurden, habe sich die Situation "deutlich entspannt" und die Unfallzahlen gingen zurück. Zwischen 2014 und 2018 zählte die Polizei am und im Kreisel 20 Unfälle. In manchen Jahren gab es sogar nur noch einen Unfall.

"99 Prozent bleiben nicht stehen, aber ein Teil fährt wohl langsamer und aufmerksamer als ohne Schilder", kommentierte ein Nutzer auf www.rnz.de. "Und genau das ist auch notwendig." Die Maßnahme habe für Aufmerksamkeit gesorgt und deshalb den erwünschten Effekt erzielt, auch wenn das Gesetz nicht nach Punkt und Strich eingehalten werde.

Doch es gibt auch Kritik: "Man will es einfach nicht glauben, was sich Behörden immer wieder aufs Neue einfallen lassen, um die Bürger zu schikanieren", schrieb ein anderer Nutzer. "Diese Lächerlichkeit (Stoppschild vor Einfahrt in den Kreisverkehr) leisten sich sonst nur noch die Sauerländer in Brilon." Von Schikane könne doch keine Rede sein, entgegnet ein Leser: "Primär gilt es, auf einen Unfallschwerpunkt aufmerksam zu machen und dadurch weitere Unfälle vermeiden zu helfen." Dies sei eine der Hauptaufgaben der Verkehrsbehörden. Ein weiterer Nutzer kann sich die aufgetretenen Unfälle bei der Kreiseleinfahrt nicht erklären. Denn Vorfahrt habe der, der bereits im Kreisel fährt. "Da es aber jeder eilig hat, versucht der eine oder andere, sich noch schnell reinzudrücken", so der Kommentar.

Auch Matthias Müller beobachtet die Situation seit Jahren genau. Der Gaiberger arbeitet in Wiesloch und fährt deshalb täglich durch den Kreisel. "Wer von Gauangelloch kommend in den Kreisel einfährt, muss ganz vorsichtig sein", sagt er. Denn von Lingental kommende Autofahrer würden das Stopp-Schild missachten und einfach in den Kreisel fahren. "Es hat schon mehrere schwere Unfälle gegeben", weiß Müller. Im vergangenen Herbst sei ein Fahrradfahrer betroffen gewesen, weil ein Autofahrer das Stopp-Schild missachtet habe. "Wenn jemand von Lingental kommt und doch vor dem Kreisel bremst, ist der Fahrer dahinter meist überrascht", meint Müller.

Der Gaiberger sagt, dass er schon mehrfach versucht habe, Kontrollen durch die Polizei zu erreichen. "Überall – zum Beispiel auch in Bammental an der Friedensbrücke beim E-Werk – wird kontrolliert, ob Stopp-Schilder beachtet werden, nur in Gaiberg nicht", kritisiert er, fügt aber schmunzelnd hinzu: "Dabei könnte man mit den Einnahmen locker ein Betriebsfest finanzieren." Aber im Ernst: "Ich bin der Meinung, dass sich die Leute nur dran halten, wenn es weh tut", sagt Müller. Doch weder im Rathaus noch beim Gemeinderat habe er Gehör gefunden. Auch bei der Polizei direkt sei er schon gewesen, erzählt Müller.

Die RNZ fragte bei der Polizei nach, ob es denn regelmäßige Kontrollen am Kreisel gibt. "Nein, gibt es nicht", teilte diese mit. An Unfallschwerpunkten könne es aber vereinzelt Kontrollen geben. Der Kreisel ist ja aber keiner mehr.