Von Agnieszka Dorn und Benjamin Miltner

Gaiberg/Bammental. Auch wenn die Region rund um Heidelberg in den vergangenen Wochen von schweren Unwettern verschont wurde: Das Wetter schlägt Kapriolen. Da verbrennt die Sonne den Boden und dörrt ihn aus, um kurz danach von Wolkenbrüchen abgelöst zu werden. Es ist nicht zu leugnen: Der Klimawandel schreitet voran. Aufgrund der Starkregenereignisse der vergangenen Jahre haben sich die Bürgermeister von Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg zusammengetan und sich um ein gemeinsames Angebot zum Starkregenrisikomanagement bemüht. Darüber informierte Bürgermeister Klaus Gärtner den Gemeinderat. Angestoßen wurde das Ganze von den Bammentalern, die auch die Federführung und Projektkoordinierung innehaben. "Überflutungen machen vor Gemeindegrenzen bekanntlich nicht Halt, daher sollen fortan gemeinsam Vorkehrungen getroffen werden", erklärte Gärtner.

Eigentlich sollte das Thema schon in der Mai-Sitzung besprochen werden. Weil aber Gaiberg mit rund 2400 Einwohnern der kleinste Ort ist, war dem Gaiberger Gremium der Finanzierungsanteil zu hoch, die Gemeinden teilen sich die Kosten. Also beriet sich Bürgermeister Gärtner nochmals mit seinen Kollegen und arbeitete eine neue Berechnung aus. Das Land fördert solche Untersuchungen derzeit mit 70 Prozent. Voraussetzung dafür ist eine Beratung durch das Regierungspräsidium, die Bammental in Anspruch nahm.

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hatte einen Leitfaden zum Thema "Kommunales Starkregenrisikomanagement" ausgearbeitet, an der die Heidelberger Firma Geomer beteiligt war. Geomer sei auch mit der Entwicklung eines Managementplans für die Stadt Heidelberg beauftragt, so Gärtner. Und hat die Analyse nun auch für Neckargemünd, Bammental, Wiesenbach und Gaiberg übernommen. Analysiert werden die Kanalinfrastruktur, relevante Gewässerläufe oder bereits als kritisch eingestufte Gebiete. Daraufhin sollen Überflutungssimulationen, Starkregengefahrenkarten sowie notwendige Maßnahmen erstellt werden.

Für den Kostenanteil Gaibergs lagen dem Gremium zwei Varianten vor. Zum einen nach der Fläche, was Gaiberg 3620 Euro kosten würde oder nach der Einwohnerzahl, was rund 800 Euro mehr wären. Offenbar war die Vorlage nicht aktuell, denn der Bammentaler Gemeinderat behandelte das Thema bereits eine Woche zuvor - und hier war die Flächenvariante bereits definitiv und wurde einstimmig ohne Diskussion angenommen. Auch in der öffentlich rechtlichen Vereinbarung wird die Finanzierung entsprechend der Gemarkungsflächen der Gemeinden aufgeschlüsselt: Demnach übernimmt Neckargemünd 48,8, Bammental, 22,69, Wiesenbach 20,77 und Gaiberg 7,54 Prozent der Kosten.

Das gemeinsame Starkregenrisikomanagement kann also kommen. Denn in Gaiberg gab der Gemeinderat ebenfalls einstimmig grünes Licht für die Pläne.