Gaiberg. (agdo) Der Gaiberger Wochenmarkt zieht um: Ab Donnerstag, 14. Oktober, ist der Markt für die Dauer der Sanierung der im Ort als Hauptstraße bezeichneten Landesstraße L600 immer donnerstags von 8 bis 13 Uhr auf dem Bauernhof Klingmann beim Manfred-Lautenschläger-Kreisel zu finden. Der Bauernhof liegt gegenüber dem Berghof Weinäcker, dort hat schon länger ein Verkaufswagen der örtlichen Bäckerei Schneider die Zelte aufgeschlagen. Der vorübergehende Umzug des Marktes ist eine Reaktion auf Umsatzeinbrüche der Händler in Höhe von bis zu 50 Prozent.

"Wir möchten den Wochenmarkt unbedingt erhalten", sagte Karin Oehmig vom Gaiberger Rathaus auf RNZ-Anfrage. Die Verwaltung habe gehofft, dass die Umsatzeinbrüche mit der Zeit ein wenig nachlassen, nachdem oberhalb der evangelischen Kirche der provisorische Parkplatz wieder genutzt werden kann. Das war aber nicht der Fall.

Man habe daraufhin mit den Händlern gesprochen und gemeinsam beschlossen, den Wochenmarkt auf dem Bauernhof Klingmann umzusiedeln, so Oehmig. Dort oben fließt der Durchgangsverkehr aus verschiedenen Richtungen – Gauangelloch, Leimen und Heidelberg – zusammen und verspricht mehr potenzielle Einkäufer und somit eine Chance auf den Erhalt des Wochenmarktes. Nach der Sanierung soll er wieder in die Ortsmitte zurückkehren. Sollte alles nach Plan verlaufen, werden die Sanierungsmaßnahmen im April 2022 abgeschlossen sein. Man liege momentan im Zeitplan, so Oehmig.

Seit der Sperrung der L600 beziehungsweise der Hauptstraße in Gaiberg Mitte Mai verkaufen die Händler im Vergleich zur Zeit davor teils nur noch die Hälfte an Waren. Ein Händler hatte bereits erwogen, seinen Stand aus ökonomischen Gründen gänzlich abzuziehen.

Der schwindende Umsatz liegt aber offenbar nicht nur am fehlenden Durchgangsverkehr. Zahlreiche Gaiberger sind seit der Sperrung auf andere Wochenmärkte in der Region umgestiegen, auch weil in Gaiberg marktnahe Parkmöglichkeiten fehlen. Damit vor allem ältere Menschen den Markt nun erreichen können, hat die Gemeindeverwaltung einen kostenfreien Bürgerbus arrangiert, der donnerstags ab 8 Uhr dreimal in der Stunde zum neuen Marktstandort und wieder zurück fährt. Pro Fahrt stehen fünf Plätze zur Verfügung. Reservierungen dafür werden im Rathaus entgegengenommen. Zudem ist der Markt mit der Buslinie 737 (Haltestelle Dobel) erreichbar.

Die Idee, den Wochenmarkt umzusiedeln, flammte wohl durch den Verkaufsstand der Bäckerei Schneider am Berghof Weinäcker auf. In der Ortsmitte gelegen, hatte sie sich vorsorglich schon zu Beginn der Sperrung dort niedergelassen. Der Verkauf am Ortsrand laufe gut und fange die erheblichen Umsatzeinbußen am Stammsitz ab, heißt es.