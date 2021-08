Gaiberg. (luw) Gerade erst wurden die mit Spenden von Ehrenbürger Manfred Lautenschläger neu gestalteten Spielplätze feierlich eingeweiht – und schon muss die Gemeinde mutwillige Beschädigungen feststellen. Unbekannte haben auf den beiden Spielplätzen in der Panoramastraße und in den "Petersgärten" gewütet. Die Gemeindeverwaltung verzichtet zunächst auf eine Anzeige bei der Polizei. Nun hofft man auf Zeugenhinweise, um den Vorfall möglichst mit den Tätern außergerichtlich zu klären.

Der Vandalismus war bereits Anfang vergangener Woche aufgefallen, berichtete Bürgermeister Petra Müller-Vogel auf Nachfrage der RNZ. Doch erst am gestrigen Freitag machte die Gemeinde den Fall öffentlich. "Wir wollten das zunächst mit der Polizei klären und haben uns dann entschieden, erst einmal ohne Anzeige an die Öffentlichkeit zu gehen", so Müller-Vogel. Wenn Derartiges noch einmal geschehe, erwäge man weitere Maßnahmen. "Dann würden wir auch prüfen, ob wir zum Beispiel Wildkameras zur nächtlichen Überwachung einsetzen", erklärte die Rathauschefin.

Zerstört wurde demnach insbesondere eines der Brückenpodeste in der Panoramastraße. "Das hat wohl jemand mutwillig abgetreten", lautet der eindeutige Befund. Zudem sei eine Schraube an einer Schaukel gelockert worden. "Da muss man noch prüfen, ob das technisch bedingt oder auch mutwillig war", sagte Müller-Vogel. Ersteres sei aber unwahrscheinlich, da die Geräte auf den Spielplätzen ja unlängst erst vom Tüv überprüft worden seien. Zusätzlich seien am Spielplatz in den "Petersgärten" Pflanzen herausgerissen worden.

Das zerstörte Brückenpodest wurde nun von der zuständigen Firma abgebaut und soll repariert werden. "Ich hoffe, dass die Kosten nicht allzu groß werden", so die Bürgermeisterin. Die Spielplätze könnten indes weiter genutzt werden. Erst vor wenigen Monaten waren die beiden Anlagen für einen nicht genannten Betrag erneuert worden, den Lautenschläger gespendet hatte.

Die Gemeinde bittet um Hinweise auf die Täter, die für den Vandalismus verantwortlich sind. Diese können per E-Mail an service@gaiberg.de oder unter Telefon 06223/95010 im Rathaus gemeldet werden.