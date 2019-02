Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Wenn Rosemarie Rosenlehner es in ihrer "Wohnung" nicht mehr aushält, packt sie ihren fünfjährigen Chihuahua Charly und nimmt den nächsten Bus nach Leimen. Dort geht sie spazieren oder setzt sich gemütlich auf eine Bank und ist einfach froh, draußen zu sein. Denn die Beschreibung "Wohnung" ist nicht wirklich zutreffend für ihr aktuelles Zuhause: Die 64-Jährige lebt seit über einem Jahr in einer Umkleidekabine für Schiedsrichter.

Etwa 38 Quadratmeter stehen der gesundheitlich angeschlagenen Frau zur Verfügung; ihre Bleibe besteht aus zwei Zimmern, die keine Fenster haben. Zudem gibt es in der "Notunterkunft" Sanitäranlagen. Die Küche besteht aus einem Tisch, auf dem eine mobile Herdplatte und eine Mikrowelle stehen. Lange hält es die Sozialhilfeempfängerin in der Notunterkunft nicht aus; sie flüchtet oft nach draußen.

Der Gaiberger Sportclub (SC) hatte die Räume zuvor als Ablagefläche genutzt und sie dann entrümpelt, damit Rosi - so wird sie liebevoll von den Gaibergern genannt - dort einziehen kann. Der 64-Jährigen hätte sonst die Obdachlosigkeit gedroht.

Soziale Gerechtigkeit kennt Rosi Rosenlehner von den Behörden nicht. "Da bin ich nur eine Nummer und werde dementsprechend behandelt", erzählt sie. Im Laufe des Gesprächs mit der RNZ kommen der 64-Jährigen immer wieder Tränen. Keine Behörde habe sich damals für sie zuständig gefühlt und jetzt sei es irgendwie nicht anders, so Rosenlehner. "Damals", damit meint sie das Jahr 2017, als sie nicht länger in ihrer bisherigen Wohnung bleiben konnte. Die Ämter hätten die Verantwortung für die Vermittlung einer Wohnung von sich geschoben, erinnert sich die 64-Jährige, die am Grauen Star erkrankt ist. Man hätte ihr erst geholfen, wenn sie auf der Straße gelandet wäre.

Auch heute geht das mit den Ämtern nur schleppend voran: Sie hat nämlich eine Wohnung in Gaiberg in Aussicht. Im Dezember habe sie den Antrag für die neue Wohnung dem Jobcenter geschickt; doch der sei dort nicht angekommen, wie die Behörden auf ihre Anfragen mitteilten, erzählt sie. Also sei sie persönlich zum Jobcenter gefahren und habe die Unterlagen dort abgegeben. Und es tat sich wieder nichts.

Erst als Gaibergs Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel eine E-Mail an die Behörden schickte, kam eine Antwort. "Es wird Zeit, dass Rosi Rosenlehner endlich eine richtige Wohnung bekommt", so Müller-Vogel. Dem Jobcenter würden allerdings nicht genügend Unterlagen vorliegen, Rosi Rosenlehner müsse noch einen nicht unterschriebenen Mietvertrag beziehungsweise ein Mietangebot dazu legen, in dem Kaltmiete, Nebenkosten und Heizkosten getrennt voneinander aufgeführt werden.

Die nächste Hürde ist damit schon sicher. Denn Rosi Rosenlehner stehen laut Referenzwerten für angemessene Bruttokaltmieten in Gaiberg 300 Euro zuzüglich 61 Euro Betriebskosten zur Verfügung. "In Gaiberg eine Wohnung für den Preis zu bekommen, ist unmöglich", sagt Stephan Weber, der Vorsitzende des SC, der sich der Sozialhilfeempfängerin von Anfang an angenommen hat. Alles, was darüber hinausgeht, müsste Rosenlehner zuschießen.

"Die Flüchtlinge bekommen alles gestellt, sogar die Erstausstattung - und ich muss für alles kämpfen", sagt die 64-Jährige, mit den Tränen in den Augen kämpfend. "Ist das gerecht?" Sie sei in Deutschland geboren und verstehe nicht, warum die Behörden den eigenen Landsleuten so viele Steine in den Weg legen und nicht helfen würden.

"Asylbewerber in der Anschlussunterbringung werden nach den gleichen Vorschriften des Sozialgesetzbuches wie Arbeitslose behandelt", sagt Stephan Weber. Der Haken: Die Behörden gehen davon aus, dass Arbeitslose bereits Möbel haben, weshalb sie bei Ersatz erst Kostenangebote einreichen müssen, um eventuell andere Möbel genehmigt zu bekommen. Flüchtlinge hingegen bekommen die Erstausstattung gleich, weil sie nichts haben.

Von den Gaibergern bekommt Rosi Rosenlehner jedenfalls viel Zuspruch und Wärme. Immer wieder kommen welche, setzen sich zu ihr und reden mit ihr. Sogar Möbel bekam sie geschenkt. Seit einigen Wochen bekommt sie kostenlos den Mittagstisch der Schule, Rathauschefin Müller-Vogel hat das in die Wege geleitet.

Im Moment kann Rosi Rosenlehner nur abwarten, wann und ob die Behörden die Wohnung genehmigen, damit sie aus der Bleibe ohne Fenster endlich ausziehen und in Würde leben kann.