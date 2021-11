Von Nicolas Lewe

Gaiberg. Beim Streit um die Bebauung im Gebiet "Oberer Kittel/ Wüstes Stück" am westlichen Ortsrand von Gaiberg gilt es, sich in Geduld zu üben. Ein geplanter Termin vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim wurde jetzt auf das kommende Jahr verschoben. Sprich: Auf das Ergebnis der Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gegen die Gemeinde Gaiberg muss noch bis mindestens Frühjahr 2022 gewartet werden. Als Grund für die Verschiebung führen die Richter Änderungen im Bebauungsplan an.

Der ursprüngliche Bebauungsplan war am 22. November 2019 rückwirkend in Kraft getreten, nachdem der BUND noch versucht hatte, dies mit einem Eilantrag zu verhindern. Ziel der Gemeinde war und ist es, im Areal "Oberer Kittel/ Wüstes Stück" 49 Grundstücke zu erschließen. Kräne weisen vor Ort auf die bauliche Tätigkeit hin. Doch zuvor hatte die Rodung der Büsche und Bäume auf der Streuobstwiese wie berichtet für massiven Protest gesorgt. Dennoch wurden die Obstbäume im Februar 2020 von einer beauftragten Firma zu Kleinholz verarbeitet.

Der BUND war mit Unterstützung örtlicher Initiatoren hingegen keineswegs bereit, klein beizugeben. Beim VGH wurden ein Normenkontrollantrag sowie ein hierauf Bezug nehmender Eilantrag gestellt. "Wir möchten unsere Grundsatzfragen geklärt sehen", betont Bianca Räpple. Die BUND-Regionalgeschäftsführerin bedauert auf RNZ-Nachfrage sehr, dass der Termin der Umweltschützer mit der Gemeinde Gaiberg vor dem VGH verschoben wurde. Es gehe dem BUND darum, rechtlich zu prüfen, ob der in Bezug auf die Neubebauung angewandte Paragraf 13b des Baugesetzbuches dem Gebot einer flächensparenden Bauleitplanung entgegensteht. Unter anderem gehe es hierbei um den Vorrang der Innenentwicklung, erklärt Räpple: "Wir können in Gaiberg einen tatsächlichen Bedarf für eine weitere Außenentwicklung, und damit einen weiteren Flächen-, Natur- und Bodenverbrauch, nicht nachvollziehen." Paragraf 13b könnte aus BUND-Sicht eine Europarechtswidrigkeit darstellen.

Mit Blick auf die Terminverschiebung betont Räpple: "Leider wurden wir hierzu nicht angehört und uns liegt auch keine detaillierte Begründung von Seiten des VGH Mannheim vor." Man gehe jedoch davon aus, dass in absehbarer Zeit ein neuer Termin anberaumt wird.

Gaibergs Bürgermeisterin Patricia Müller-Vogel glaubt, dass dieser Termin im Frühjahr stattfinden wird. Zur Begründung für die Verschiebung verweist sie auf die öffentliche Sitzung des Gaiberger Gemeinderats vom 22. September dieses Jahres. Einstimmig hatten die Bürgervertreter ein sogenanntes "ergänzendes Verfahren" in die Wege geleitet. Der Bebauungsplanentwurf wurde überarbeitet und anschließend erneut öffentlich ausgelegt. Behörden und Träger öffentlicher Belange hatten nochmals Gelegenheit, sich zu äußern. Der Gemeinderat muss nun nach Auswertung der Stellungnahmen in einer seiner nächsten Sitzungen den Bebauungsplan formal wieder in Kraft setzen.

Die Änderungen im Bebauungsplan haben aber laut Müller-Vogel auf die vom BUND kritisierten Aspekte keinen Einfluss. Für das Neubaugebiet gibt es bereits zahlreiche Umweltauflagen, wie zum Beispiel die Pflanzung von Obstbäumen in Gärten oder Nistkästen für Vögel. Bei der Anpassung des Bebauungsplans geht es hingegen vornehmlich um das Thema der Entwässerung. Wie in der Gemeinderatssitzung am 22. September zu erfahren war, sei erkannt worden, dass eine in der ursprünglichen Planung vorgesehene Mulde für die Ableitung von Niederschlagswasser entlang der nordöstlichen Plangebietsgrenze nicht erforderlich ist. Das Oberflächenwasser soll stattdessen über Kanäle geordnet abgeleitet werden. Außerdem wurden Ergänzungen und Klarstellungen zu den höhenbezogenen Festsetzungen vorgenommen.