Von Thomas Seiler

Gaiberg. Die Umbaupläne für das Rathaus stellte Architekt Thomas Halder vom Büro für Baukonstruktionen aus Karlsruhe bereits im Mai in nichtöffentlicher Sitzung vor. Eines hat sich aber seitdem geändert: Das Denkmalamt stimmte keinem Außenfahrstuhl zu. Das Rathaus ist nämlich denkmalgeschützt. Und deswegen kommt bei dem 2,7-Millionen-Euro-Umbauprojekt nur noch der Entwurf mit einem Innenfahrstuhl in Frage.

Was die Kosten angeht, so rechnet die Verwaltung mit Zuschüssen von rund 50 Prozent, berichtete Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Den Baubeginn setzte Architekt Halder bis Ende Oktober 2020 an, mit einer Fertigstellung rechnete er dann zwei Jahre später.

Und was ist geplant auf der insgesamt rund 400 Quadratmeter großen Nutzfläche, zu der noch der reaktivierte, aber nicht voll nutzbare Keller hinzukommt? Den erwähnten Innenfahrstuhl erreichen die Besucher durch einen Windfang von der Pfarrgasse aus. So ist vom Keller bis zum zweiten Geschoss für absolute Barrierefreiheit gesorgt. Hinzugesellt sich eine Treppe bis in die zweite Etage.

Im 146 Quadratmeter großen Erdgeschoss befinden sich neben einem geräumigen Bürgerbüro zusätzlich sanitäre Anlagen, ein Archiv und zwei kleinere Aufenthaltsräume. Auf 144 Quadratmetern liegt im ersten Obergeschoss ein Teil der Verwaltungszentrale. Dazu zählen der Raum der Bürgermeisterin sowie ein Vorzimmer, das Hauptamt, ein weiteres Archiv und ein größeres Besprechungszimmer.

Weitere 120 Quadratmeter bietet das zweite Obergeschoss, also das Dachgeschoss. Dort sind die Kämmerei und das Kassenamt zu Hause. Hinzu kommen noch ein gemütlicher Personalraum nebst Küchenzeile sowie ein weiteres Archiv und eine geräumige Toilettenanlage. In den von Halder genannten Kosten von knapp 2,7 Millionen Euro sind neue Möbel für alle Räume schon enthalten.

Zur Rundumerneuerung des Rathauses hatte der Gemeinderat kaum Redebedarf und befürwortete die Pläne einstimmig. Als Architekt Thomas Halder allerdings die Pläne für die Außenanlagen nordseitig des Rathausgebäudes vorstellte, war es mit der Einigkeit vorbei. Denn die Entwürfe sehen vor, das Gelände für 130.000 Euro stufenlos auszubauen.

Demnach soll es eine mit Rampen versehene Ebene zwischen dem tieferen Rathaushof und der höher gelegenen Pfarrgasse geben. Damit das Ganze als barrierefrei gelte, dürfte die Steigung allerdings maximal sechs Prozent betragen - und dafür müssten die Rampen 43 Meter lang sein, so Architekt Halder. Da man jedoch am Berg lebe, wie es der Name Gaiberg ja schon sage, lasse sich nirgends Barrierefreiheit umsetzen, was auch Hans Jürgen Hennrich von der Grünen Liste unterstrich.

Deshalb empfahl Halder eine "gut nutzbare" Lösung, die eine Rampensteigung von neun bis zwölf Prozent besitze und sich mit vielen Wohnungen in Gaiberg vergleichen lasse. Um irgendwelchen Einsprüchen und Regressforderungen aus dem Weg zu gehen, sollte man zudem den Raum öffentlich widmen, denn dann dürfe er mit dem Zugang zum Rathaus auch "steiler" sein.

Vor der mehrheitlichen Zustimmung zu dieser Variante schmetterte das Gremium noch einen Antrag von dem auch als Behindertenbeauftragter wirkenden Martin Mühleisen (SPD/Aktive Gaiberger) ab, den Beschluss zu diesem Modell zurückzustellen und nach einer neuen und dann behindertengerechten Lösung zu suchen.