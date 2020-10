Gaiberg. (pol/mün) Wegen eines Fahrzeugbrandes gab es am Freitagnachmittag in Gaiberg zeitweise kein Durchkommen durch die Hauptstraße. Gegen 14.30 Uhr hatte der Mercedes eines 43-Jährigen zu qualmen begonnen. Er hielt sofort an und stieg aus - kurz drauf begann der Motorraum zu brennen.

Die alarmierte Feuerwehr Gaiberg rückte mit 15 Mann aus und konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt bereits 13 Jahre alt, bei 314.000 km Laufleistung, teilt die Polizei mit. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt angenommen.

Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Löscharbeiten von 14.35 Uhr bis 17 Uhr teilweise voll gesperrt werden.