Gaiberg. (agdo) Genau 186 Straßenlaternen müssten in Gaiberg noch auf LED-Technik umgerüstet werden. "Die vorhandenen Leuchten sind nicht mehr zeitgemäß und verbrauchen viel Energie", erklärte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Für den Klimawandel sei der Status quo nicht von Vorteil. Gerhard Seifermann von der Syna, Netzbetreiber für Strom und Gasversorgung, erläuterte derweil den Hintergrund zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Gaiberg habe insgesamt 268 Straßenlaternen, davon seien 72 Stück vor einigen Jahren bereits auf LED-Technik umgestellt worden, sagte Seifermann. Somit müssten noch 186 Leuchten umgerüstet werden, damit der ganze Ort energieeffizient ausgestattet ist. Zudem gibt es sechs LED-Leuchtmittel älteren Typs, die nun überholt sind und ebenfalls ausgetauscht werden sollten. Außerdem seien 31 Kunststoffmasten in die Jahre gekommen und hätten die Lebensdauer überschritten.

Die Umstellung auf LED soll eine Energieeinsparung von etwa 67 Prozent bringen, die Investitionskosten könnten schon nach etwa sechs Jahren hereingeholt sein. Durch die Umstellung habe man wesentlich geringere Wartungskosten. Außerdem sei es mittlerweile schwierig beziehungsweise teilweise nicht mehr möglich, für die alten Laternen Ersatzteile zu bekommen, meinte Seifermann. Die Leuchten sind über 25 Jahre alt. Seifermann empfahl zudem, die aus den 1970er Jahren stammenden 31 Kunststoffmasten gegen Stahlmasten auszutauschen, da die Standsicherheit nicht mehr gegeben und das Material der Masten spröde sei.

Die Umrüstung auf LED kostet rund 70.000 Euro netto, der Austausch der Masten würde sich pro Stück auf etwa 1300 Euro belaufen. Seifermann empfahl die LED-Beleuchtungseinheit "Lumi Street Small" einer Firma namens Signify.

"Wir haben vor einigen Jahren kontinuierlich in Gaiberg doch alle Leuchtmittel ausgetauscht", meinte Matthias Volkmann (CDU); er könne es nicht nachvollziehen, dass nun schon wieder eine mögliche Umrüstung anstehe. Man habe im Rahmen des Konjunkturprogramms einige Bezirke in Gaiberg umgerüstet, sagte Hauptamtsleiter Alexander Wenning. Darunter seien etwa das Wohngebiet am großen Wald und die Hauptstraße. Dennoch seien in Gaiberg noch etliche alte Leuchten in Betrieb, so Wenning.

Maximilian Haider (Grüne Liste) fragte, wie hoch der Förderzuschuss sei. Der liege bei 20 Prozent, meinte Seifermann; obendrauf würden zehn Prozent als Corona-Förderung dazukommen, insgesamt seien es dann 30 Prozent. In den Kosten von 70.000 Euro für die LED-Umrüstung seien die 20 Prozent schon abgezogen. Die Räte nahmen die Präsentation zur Kenntnis und beschlossen, den Förderzuschuss zu beantragen.