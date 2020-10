Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Nachdem die neue Ortsmitte mit dem terrassierten Platz steht, packt Gaiberg das nächste Projekt an: die Sanierung des Rathauses. Man habe vergangenes Jahr beim Landratsamt den Bauantrag eingereicht, sagte Thomas Halder, Architekt vom Büro Baukonstruktionen aus Karlsruhe, bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im alten Schulhaus. Das Büro betreut die Rathaussanierung, Halder informierte die Räte über den neuesten Entwicklungsstand. Zuvor wurde er von Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel begrüßt.

Nachdem man den Bauantrag eingereicht habe, gab es diverse Rücksprachen mit dem Denkmalamt und dem Regierungspräsidium Karlsruhe, sagte Halder. Zur Folge hatte dies einige Änderungen in Bezug auf die Baugenehmigung. Nicht genehmigt hatte das Denkmalamt etwa einen Durchbruch im Kellergewölbe des Rathauses. Von dort sollte ein barrierefreier Zugang in Form eines Aufzuges, der vom Keller bis zum Dachgeschoss reichen sollte, errichtet werden. Zudem habe man für die Genehmigung gekämpft, den Aufzug bis ins Dachgeschoss laufen lassen zu dürfen; das habe letztendlich geklappt. Im Rathaus soll es zudem barrierefreie Sanitäranlagen geben.

Ein großzügiges Bürgerbüro soll im Erdgeschoss entstehen. Darüber, im Obergeschoss, soll es – wie schon jetzt – Büros, einen Besprechungsraum, Archivraum und Sanitäranlagen geben.

Die Submissionen für Rohbauarbeiten, Holz- und Stahlbauarbeiten, Gerüst- sowie Dachdeckungsarbeiten, Klempnerarbeiten, Naturstein- und Verglasungsarbeiten, der Aufzug sowie Heizung, Sanitär und Lüftung sowie Elektro- und EDV-Installationen sollen Ende Oktober starten. Die Auftragsvergaben sind für Mitte/Ende November geplant.

Aufgrund der Pandemie-Situation gilt es einige Herausforderungen zu meistern: Durch die Corona-Verordnung für Baustellen sind wahrscheinlich weniger Arbeiter am Ort. Eine Herausforderung in Coronazeiten sind aufgrund des engen Rathauses die Bauarbeiten sowieso. Weitere Corona-Hygienemaßnahmen an Baustellen sehen Sanitäranlagen mit fließendem Wasser vor, die täglich gereinigt werden müssen.

Die Sanierung des Rathauses soll rund drei Millionen Euro kosten. Abzuziehen sind Zuschüsse in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro, sodass der Eigenanteil der Gemeinde bei 1,5 Millionen Euro liegt. Die Sanierungszeit soll – dies sieht der Plan vor – 19 Monate betragen. Die Maßnahmen sollen im August 2022 fertig sein.

Martin Mühleisen (SPD/Aktive Gaiberger) fragte, ob es möglich sei, noch dieses Jahr von der Mehrwertsteuersenkung zu profitieren. Der Architekt verneinte und meinte, dass die meisten Unternehmen wohl erst Ende 2021 oder im Jahr 2022 abrechnen werden. Und Dieter Sauerzapf (Freie Wähler) interessierte es, ob man vom Keller dennoch ins Erdgeschoss kommen würde. Das bejahte der Architekt – allerdings ohne Aufzug.