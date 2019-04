Gaiberg. (aham) Es ist zurück! Nach einem zweimonatigen Ausflug ins Unbekannte sitzt das lachende Huhn wieder auf seinem Platz: Neben dem modellierten Hund aus Salzteig grinst es wieder keck die Autofahrer an, die auf dem Gaiberger Weg daran vorbeifahren.

Als "vermisst gemeldet" hatte Karoline Heilig das Plüschtier vor rund zwei Monaten. Die Gauangellocherin gehört zu denjenigen, die beinahe täglich die Strecke über den Königstuhl nach Heidelberg befahren. Und jedes Mal erfreut sich die 60-Jährige an den verschiedenen Figuren am Straßenrand. Woher sie kommen und wer sie platziert, das weiß Heilig nicht. Sie weiß nur: Alle Figuren - und besonders das lachende Huhn auf einem abgesägten Baumstumpf kurz vor der Abzweigung zum Kohlhof - zaubern ihr stets ein Lächeln ins Gesicht. Umso größer war der Schreck, als das Huhn im Februar spurlos verschwunden war. Sie wandte sich an die RNZ. "Es fehlt sicher nicht nur mir", sagte Heilig vor zwei Monaten.

Und jetzt meldete sie sich wieder. Mit einer guten Nachricht: "Zu meiner größten Überraschung ist das lachende Huhn heute wieder da gesessen, als ich nach Hause gefahren bin", erzählt sie. "Ich war so überrascht, dass ich zurückgefahren bin und nochmals nachgeschaut habe, ob meine Augen richtig sehen." Damit nicht genug: Neben dem grinsenden Rückkehrer ist noch ein weiteres Stofftier auf dem Weg nach Heidelberg aufgetaucht. "Auf der Strecke Steigerweg - Grünes Häusel saß eine Bärendame mit silberfarbigem Kleid und Halstuch", berichtet Heilig. Nur war der Teddybär nach wenigen Tagen bereits wieder verschwunden.

Das Huhn ist jedoch geblieben. Daher ist die Gauangellocherin außer sich vor Freude: Dass sie nun wieder täglich vom Huhn angegrinst wird - ein schöneres Ostergeschenk könnte es nicht geben. "Vermutlich war das Huhn mit dem Osterhasen unterwegs", sagt Heilig mit einem Augenzwinkern.