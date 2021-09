Gaiberg. (luw) Sofortiges Aussetzen des Hiebsplans und Stopp flächendeckender Rodungen mit schwerem Gerät: Mit diesen Forderungen an die Gemeinde sorgten Heike Hoffmann und Heike Philipp für Aufsehen. Bekanntlich hatten sie über 230 Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt – in der Hoffnung, mit diesem vermeintlichen Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Nun aber trat Edgar Wunder als Landesvorsitzender des Vereins "Mehr Demokratie" auf die Bremse: "Dieses Bürgerbegehren erfüllt in vielfacher Hinsicht nicht die rechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen und muss deshalb zwingend vom Gemeinderat als ungültig zurückgewiesen werden", schrieb er an Philipp in einem Brief, der auch der RNZ vorliegt.

Initiatorin Heike Philipp. Foto: A. Dorn

Aus Sicht der beiden Gaibergerinnen werden im Wald der Gemeinde zu viele Bäume gefällt – zu oft auch solche, die noch gesund aussähen. Es sei insgesamt erschreckend, wie man trotz des Klimawandels mit den Wäldern umgehe. Also machten sie mobil für ihre Forderungen nach der Aussetzung des kommunalen Hiebsplans; sie sammelten Unterschriften bei Passanten im Wald, eine Liste lag zudem in der örtlichen Bäckerei aus. Ende Juli übergaben sie wie damals berichtet 234 Unterschriften an Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel.

Doch der Verein "Mehr Demokratie", der nach eigenen Worten Bürgerinitiativen und Kommunalverwaltungen zu Bürgerbegehren und -entscheiden berät, las den RNZ-Artikel. Oftmals schalte sich der Verein mit Hinweisen an die relevanten Akteure mit ein, "in der Hoffnung, dass dies vielleicht hilfreich ist", schreibt Wunder, der in der Region auch als Kreisrat der Linken bekannt ist.

Edgar Wunder. Foto: Geschwill

Er nennt "fünf voneinander unabhängige Gründe", aus denen das Gaiberger Bürgerbegehren "rechtlich ungültig" sei. So enthalte etwa das Unterschriftenformular "keinerlei Hinweis", dass hier für ein Bürgerbegehren im Sinne der Gemeindeordnung unterschrieben werde. Zudem müsse ein solches Formular immer eine "Vertrauensperson" nennen, was hier nicht geschehen sei. Auch fehle eine Begründung. Weiterhin sei der betreffende Hiebsplan bereits am 18. November 2020 vom Gemeinderat verabschiedet worden; die "Einreichungsfrist" habe entsprechend am 31. März dieses Jahres geendet. Das Bürgerbegehren wurde aber erst Ende Juli eingereicht, was ebenfalls zur "Unzulässigkeit" führe. Zudem sei das Bürgerbegehren zu unkonkret formuliert, schreibt Wunder weiter.

Heike Philipp zeigte sich auf Nachfrage "überrascht" von dem Schreiben. "Ich weiß auch nicht, woher dieser Verein meine private E-Mail-Adresse hat", ergänzte sie. Sie wisse bereits, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. September das Bürgerbegehren voraussichtlich als unzulässig ablehnen werde. "Aber das ändert ja nichts an dem Problem", sagt sie entschlossen. Zumal sie zustimmende Reaktionen auf die Unterschriftensammlung aus anderen Orten der Region erhalten habe. "Im November wird der nächste Hiebsplan im Gemeinderat verabschiedet", weiß sie. Dann wolle man einen erneuten Versuch für ein Bürgerbegehren starten ...