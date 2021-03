50 Gaiberger nutzten am Samstag das Angebot, sich per kostenlosem Schnelltest auf eine Corona-Infektion prüfen zu lassen. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Augen zu und durch: Stäbchen in die Nase einführen lassen, kurz tapfer sein, fertig ist der Corona-Schnelltest. Das Ergebnis lag nach 15 Minuten vor – und alle am Samstag getesteten Gaiberger waren negativ. Seit Samstag bietet auch Gaiberg kostenlose Schnelltests für Bürger an. Das Alte Schulhaus verwandelte sich dafür kurzzeitig in ein "Schnelltestzentrum". Durchgeführt wird die Aktion von der Gaiberger Feuerwehr und der Helfer-Vor-Ort-Gruppe in Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

"Wir freuen uns Gaiberg, sicherer zu machen", sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel, die am Tag zuvor sich ohne besorgniserregenden Grund einem Schnelltest unterzogen hatte. Wer sich testen lassen möchte, muss sich im Rathaus anmelden. Die Tests sind kostenlos. 50 Gaiberger hatten sich testen lassen, zeitweise hatte sich vor dem Alten Schulhaus eine Schlange gebildet.

Der erste Testtag verlief ganz nach dem Motto "Ein Indianer kennt keinen Schmerz" – wenngleich den Getesteten kurzzeitig Tränen in den Augen standen. Ein wenig Tränenflüssigkeit muss jedoch sein, denn dann wurde ein Test richtig durchgeführt. Peter Klehr, Kommandant der Gaiberger Wehr, und Feuerwehrfrau Steffi Diemer führten die Schnelltests in fachgerechter Kleidung durch. Dazu gehörte ein Schutzvisier, zudem eine FFP2-Maske, Handschuhe und Kittel.

Die Gemeinde hatte im Alten Schulhaus extra zwei Kabinen mit Schutzwänden eingerichtet; die Getesteten konnten sich setzen oder den Test im Stehen durchführen lassen. Die meisten nahmen das Angebot im Sitzen an. Das Ergebnis liegt recht schnell vor: Bereits nach fünf Minuten lässt sich erkennen, ob es bei einem Strich (negativ) bleibt oder zwei Striche (positiv) erscheinen. Vorsichtshalber bekommen die Getesteten die Ergebnisse nach 15 Minuten mit einer Bescheinigung ausgehändigt, die 48 Stunden gültig ist. Wer übrigens ein positives Ergebnis hat, wird vermerkt und muss anschließend einen PCR-Test beim Arzt machen lassen. Die Schnelltest sind recht zuverlässig: Im Nußlocher Seniorenheim Haus Rheinblick etwa wird das Personal seit Oktober mehrmals in der Woche getestet und bislang ergaben positive Schnelltests auch immer ein positives Ergebnis beim folgenden PCR-Test.

Info: Die Schnelltests für Gaiberger finden nach vorheriger Anmeldung im Rathaus jeden Samstag von 9 bis 11 Uhr im Alten Schulhaus statt.