Gaiberg. (bmi) Auf diesen Wecker hätten die Einsatzkräfte der Gaiberger Feuerwehr am Sonntagmorgen sicher gerne verzichtet. Aber was muss, das muss: Um etwa 6.40 Uhr war für 15 Feuerwehrleute die Nacht vorbei. Ein roter Ford hatte auf der Bammentaler Straße Feuer gefangen. Die gute Nachricht: "Als wir das Auto erreichten, waren der Fahrer und seine beiden Mitfahrer bereits in Sicherheit", erzählt Kommandant Peter Klehr auf RNZ-Nachfrage.

Die beiden schlechten Nachrichten: Das Fahrzeug stand im Vollbrand und einem Carport bedrohlich nahe. Dank des schnellen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen aber verhindert werden. Die Wehr kümmerte sich noch um das ausgelaufene Öl, der Rettungsdienst umsorgte die drei jungen Männer, die unverletzt blieben. Ihr Auto war ein Fall für den Abschleppdienst. Bleibt noch die Frage: Warum entzündete sich der Ford? "Es war wohl ein technischer Defekt", so Klehr. Die drei Männer hätten bei ihrer Fahrt Gestank wahrgenommen und dann sofort angehalten.