Gaiberg. (agdo) Ganz ungefährlich ist es momentan nicht, am Festplatz zu parken. Denn die dort wachsenden Fichten haben teilweise massive Schäden und sollen gefällt werden. Insgesamt 44 der Nadelbäume ziehen sich entlang des Festplatzes bis hin zum Kinderspielplatz. Die Verkehrssicherheit am Festplatz sei aufgrund vieler Schädigungen an den Fichten beeinträchtigt, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Daher stand die Vergabe der Fällarbeiten der vor 40 Jahren in einer Linie gepflanzten Fichten auf der Tagesordnung.

Die Firma "Der Baum Braun" aus Leimen hatte ein Gutachten über die Fichten erstellt. Darin empfahl sie wegen des schlechten Zustands der Bäume deren Fällung. Die Fichten waren durch eine Kappung vor etwa 20 Jahren stark gekürzt worden, dadurch entstanden Neuaustriebe mit zahlreichen Defekten im Holzkörper. Unter anderem haben die Fichten Torsionsrisse im Holzkörper, große Astungswunden, Querrisse im gesamten Durchmesser des Stammes und Risse im Holzkörper. Dazwischen stehen sogar bereits abgestorbene Bäume.

Sie sei mit der Fällung nicht glücklich, meinte Gisela Klingmann (Grüne Liste) und wollte wissen, ob das Vorgehen denn wirklich notwendig sei. Rathauschefin Müller-Vogel bejahte das mit Verweis auf die mangelnde Sicherheit.

Die mit der Fällung entstehende Fläche solle aber wieder begrünt und bepflanzt werden, allerdings nicht mehr mit 44 Bäumen. Hans-Jürgen Hennrich (Grüne Liste) warnte davor, die Baumstümpfe stehen zu lassen: Diese könnten sehr glatt und somit für Kinder gefährlich werden. Stattdessen plädierte er für eine Ausfräsung. Boris Kick (CDU) hingegen schlug vor, die Baumstümpfe bis zur erneuten Bepflanzung des Areals stehen zu lassen, denn die Stümpfe würden den Hang in diesem Zeitraum sichern.

In einer der nächsten Sitzungen sollen Fachleute den Räten Möglichkeiten für eine Bepflanzung präsentieren. Mit einer Enthaltung erhielt die ortsansässige Firma Steffen den Auftrag für die Fällung mit Kosten in Höhe von rund 6000 Euro.