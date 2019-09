Nußloch. (cm) Es ist das "Spiel des Jahres" für den FV Nußloch: Am morgigen Donnerstag um 19 Uhr trifft der Fußball-Achtligist im Achtelfinale des Badischen Fußballpokals im heimischen Max-Berk-Stadion auf den großen SV Waldhof Mannheim. Der Drittligist spielt bisher eine klasse Saison und ist in aller Munde - vor allem nach dem Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Wochenende. Nun also Nußloch. Die Vorfreude bei den Spielern und den Verantwortlichen des FV ist angesichts des großen Loses riesig. Das gilt auch für Joachim Förster. Der Nußlocher Bürgermeister - früher aktiver Handballer - fiebert dem Fußballspiel ebenfalls entgegen. "Ich bin großer FV-Fan", verrät er und lässt keinen Zweifel daran, wem er heute die Daumen drückt.

Auch die Gemeinde ist eingebunden. Vergangene Woche fand ein Gespräch mit Vertretern beider Vereine, der Feuerwehr und der Gemeindeverwaltung statt. "Wir gehen von etwa 1500 Zuschauern aus - das wäre realistisch und super", sagt Förster. "Es gibt viele Waldhof-Fans in der Region, die sich das Spiel nicht entgehen lassen wollen." Fast zehn Jahre ist es her, dass einmal so viele Zuschauer kamen. Damals spielte Drittligist SV Sandhausen im Pokal in Nußloch.

Obwohl das Stadion gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sei, gehen die Verantwortlichen davon aus, dass zahlreiche Fans mit dem Auto anreisen. Für sie stehen rund 400 Parkplätze im Sportzentrum in der Lichtenau zur Verfügung. Jeweils 50 Plätze gibt es am Feuerwehrhaus und beim Minigolfplatz. "Das müsste reichen", meint Förster. Die Feuerwehr weist die Autofahrer ein. Kurios: Weil wegen der Kerwe am Wochenende die Parkverbotsschilder in Nußloch rar sind, musste die Gemeinde Schilder bei Nachbarorten ausleihen. Der Rathauschef rät dazu, wenn möglich mit Bus und Bahn, zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die Felder zu kommen. So wird auch der Seiteneingang des Stadions geöffnet. Hier gibt’s auch eine Abendkasse.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind nicht vorgesehen. Es gibt zum Beispiel keinen separaten Block für Gästefans. Zwei Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes und der Ordnungsamtsleiter sind vor Ort. Sie achten vor allem im Vorfeld darauf, dass keine Lastwagen in der Lichtenau parken, was immer wieder für Probleme sorgt. Im Stadion selbst sorgen Ordner und Helfer beider Vereine für einen reibungslosen Ablauf.

Während die FV-Verantwortlichen angesichts des Fünf-Klassen-Unterschieds schon mit einer einstelligen Zahl an Gegentoren zufrieden wären, ist der Bürgermeister optimistischer. Förster, der in der Bundesliga dem SV Werder Bremen die Daumen drückt, hofft, dass die Waldhöfer müde sind: "Ich tippe auf ein 0:0 nach der regulären Spielzeit und ein 6:5 im Elfmeterschießen für den FV."