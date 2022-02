Von Benjamin Miltner

Bammental. Jetzt ist es tatsächlich so weit: Im ehemaligen Möbelparadies geht die Post ab. Aus den beiden Standorten in Neckargemünd in der – ganz klassisch – Poststraße sowie in der Bammentaler Industriestraße ist nun ein gemeinsamer geworden. Und zwar im direkt an der Bundesstraße B45 gelegenen Prestigeobjekt in der Bahnhofstraße. "Der Umzug verlief reibungslos und unsere Zustellerinnen und Zusteller fühlen sich bereits sehr wohl am neuen Standort", wie eine Pressesprecherin der Deutsche Post DHL Gruppe auf RNZ-Nachfrage berichtet.

Der Domizilwechsel verlief in zwei Schritten: zunächst war Ende Januar der Bammentaler Altstandort dran, dann zog eine Woche später der Neckargemünder Teil nach. Während die Zusteller auf Tour waren, habe ein Umzugsunternehmen Ausstattung und Ausrüstung in die neuen Räumlichkeiten gebracht, berichtet die Post-Sprecherin. Im ehemaligen Möbelparadies erfolgt nun die Brief- und Paketzustellung für Bammental, Gaiberg, Mauer, Wiesenbach und Neckargemünd inklusive aller Ortsteile. Insgesamt über 16.000 Haushalte sind es, die von 44 Mitarbeitern beliefert werden.

Der Zusammenschluss am neuen Standort war bereits für Juni 2021 geplant gewesen. Doch bei den Planungen des Umbaus und den entsprechenden Genehmigungen kam es immer wieder zu Verzögerungen. Nun aber ist der erste Mieter im "Gewerbepark Bammental B 45" eingezogen, wie das Areal im im Sommer beschlossenen Bebauungsplan genannt wird. Dieser dient als Grundlage dafür, dass sich nun unterschiedliche Gewerbebetriebe ansiedeln können, wo zuvor nur eine Baugenehmigung zur Nutzung als Möbelhaus vorlag. Weitere Mieter und Nutzer für die insgesamt rund 8300 Quadratmeter Verkaufs- und 2000 Quadratmeter Archiv- und Lagerfläche sind aber noch nicht bekannt. Deren Vermarkter, die Zapf Projektentwicklungs-GmbH, ist unter anderem mit Firmen aus den Bereichen Hausbau und Fitness, Handwerksbetriebe wie Labornutzungen in Gesprächen.