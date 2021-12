Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Den zweiten Weihnachtsfeiertag konnte man nutzen, um zu entspannen, Verwandte zu besuchen oder sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Frohes Impfen" zum "Frohen Fest" quasi. Das war am Sonntag durchgängig von 10 bis 20 Uhr dank des Engagements des Eppelheimer Arztes Safeer Ahmed Najam möglich. Aufgrund vieler Anfragen hatte sich der Arzt für innere Medizin entschlossen, erneut eine Impfaktion in Eppelheim durchzuführen. Dieses Mal hatte er in den Räumen seines Unternehmens Delight Health in der Handelsstraße alles für die größte Covid19-Impfaktion, die in der Stadt bislang durchgeführt wurde, vorbereitet. Es standen 1500 Dosen des Vakzins von Moderna zur Verfügung sowie ausreichend Impfstoff des Herstellers Biontech in spezieller Verdünnung für Kinder ab fünf Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene.

Allein konnte Najam diese großangelegte Impfaktion natürlich nicht durchführen. Bestens unterstützt wurde er beim "Piks gegen Corona" von Dr. Awais Bajwa, Neurochirurg an der Uniklinik Heidelberg, der medizinischen Fachangestellten Rashiqa Ahmad und Rettungsassistent Michael Kraft von der Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises. Die Impfaktion wurde in Kooperation mit dem Medizinischen Versorgungszentrum Babenhausen und den Ahmadiyya-Gemeinden Eppelheim, Heidelberg und Schwetzingen durchgeführt. Bei der Organisation und Koordination konnte Najam auf die Hilfe seiner beiden Schwäger Adnan Mustafa und Sabahudin Ahmad zählen, die dafür sorgten, dass von der Anmeldung der Impfpatienten bis zum Stempel ins Impfbuch alles reibungslos funktionierte.

Die Impfwilligen kamen aus dem ganzen Umkreis sowie aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Erklärung: "Es gab über Weihnachten viele Impfangebote, aber unseres ist am zweiten Weihnachtsfeiertag das einzige in der ganzen Region", wusste der Eppelheimer Arzt. Impfen nach Voranmeldung war gestern von 10 bis 14 Uhr möglich. Die Termine waren fast alle ausgebucht. Von 14 bis 20 Uhr war das Impfangebot offen für alle, die sich spontan ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung geben lassen wollten. "Wir sind vorbereitet, dass wir über 1000 Menschen impfen können, aber wie viele kommen werden, wissen wir nicht. Da kann uns alles erwarten", so Najam.

Nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) die Empfehlung herausgegeben habe, die Auffrischimpfung bereits drei Monate nach der Zweitimpfung durchzuführen, seien momentan viele an der "Boosterimpfung" interessiert, wussten die beiden Ärzte. "Die meisten, die heute hier geimpft wurden, bekamen die Boosterimpfung", so Najam. Auch ein Ehepaar aus Eppelheim, das erst im neuen Jahr beim Hausarzt einen Impftermin hätte, nutzte die Möglichkeit, sich die dritte Impfung einige Tage früher verabreichen zu lassen.

Auffällig war, dass vermehrt Familien mit Kindern das Angebot nutzten. "Eltern sind momentan sehr dankbar für Impfangebote für Kinder, weil es momentan bei den Kinderärzten sehr schwierig ist, einen Impftermin zu bekommen", wusste Dr. Bajwa. Sandra Fischer aus Eppelheim war mit Tochter Hannah gekommen. "Sie wollte unbedingt geimpft werden, aber wir haben erst die Empfehlung der Stiko abgewartet", erklärte die Mutter. Vor der Impfspritze hatte die Siebenjährige zwar "ein bisschen Angst", wie sie sagte, doch der Piks habe dann gar nicht weh getan. Die Grundschülerin war froh, die Impfung bekommen zu haben. "Ich will nicht an Corona erkranken", meinte sie.

Mit Sabine und Ben aus Ketsch waren Mutter und Sohn nach Eppelheim gekommen. "Meine Nachbarin hat mich auf das Impfangebot für Kinder aufmerksam gemacht", sagte sie. "Das haben wir jetzt spontan genutzt." Nach der Impfung ging es für Mutter und Sohn gleich weiter ins Kino. Der Siebenjährige freute sich schon auf den Film "Die Schule der magischen Tiere".