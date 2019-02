Sandhausen. (pop) In den kommenden Tagen fällt am Friedrich-Ebert-Gymnasium (FEG) eine Entscheidung, die auch für andere Schulen in der Region von großem Interesse sein dürfte. Es geht um die Frage, ob oder wie Schüler im Schulalltag ihre Handys benutzen dürfen. Ausgelöst wurde diese Debatte laut dem Protokoll einer Schüler-Eltern-Lehrer-Diskussion Mitte Januar "im Rahmen einer Gesamtlehrerkonferenz am Schuljahresende 2017/18 durch die massive Smartphonenutzung besonders durch die jüngeren Schüler in der Aula in den großen Pausen, durch Mobbingfälle durch Handymissbrauch und durch laxere Umsetzung der bestehenden Ordnung". Nach Mobbing-Vorwürfen und dem Suizid einer Elfjährigen in Berlin ist um die Handynutzung eine neue Debatte entbrannt.

Die Regelung in Sandhausen besagt bisher, dass Handys nur in "Aula, Bistro, Oberstufenraum und auf dem Außengelände" erlaubt sind, keineswegs aber in den Gängen und schon gar nicht in den Klassenzimmern. Zugleich gelte ein "absolutes Verbot von Fotografieren und Tonaufnahmen". Die Beibehaltung dieser Regelung steht nun bei der Gesamtlehrerkonferenz am morgigen Mittwoch, 6. Februar, ebenso zur Abstimmung wie ein "Verbot im gesamten Schulgebäude" und ein "Verbot auf dem gesamten Schulgelände". Die zweite Abstimmung sieht eine "Abstimmung zwischen den beiden Favoriten der ersten Abstimmung" vor. Sollte sich das Kollegium für eine der beiden Gesamtverbotsregelungen entscheiden, käme es sogar zu einer dritten und vierten Abstimmung über entweder keinerlei Ausnahmen von der Regel oder eben doch die eine oder andere Ausnahme.

Nach dem Votum der Gesamtlehrerkonferenz wird die Schulkonferenz am Montag, 11. Februar, über den Beschluss abstimmen. Dann werden Nägel mit Köpfen gemacht. Doch zuvor wollte man, so FEG-Direktor Peter Schnitzler, für einen "möglichst breiten und tragbaren Konsens" mit allen Beteiligten an einem "Diskussionstag" das Gespräch suchen.

Hierzu zählten Fachvorträge und klasseninterne Debatten ebenso wie eine Podiumsdiskussion mit Schülern, Eltern und Lehrern. Moderiert wurde diese von der Lehrerin Tatyana Seeger. Sie berichtete unter anderem, dass an einer anderen Schule zwar ein komplettes Handyverbot eingeführt, aber derart missachtet worden sei, dass man es wieder aufgehoben habe. FEG-Schüler wiesen mehr als einmal darauf hin, dass die "aktuelle Regelung eigentlich nur verschärft ausgeführt" werden müsste respektive die "Sanktionierung lasch ist", es "bisher keine richtigen Strafen" gebe und verhängte Strafen nicht ausgeführt würden. Unterm Strich sei also der bereits bestehende Strafkatalog konsequent umzusetzen. Zu diesem zählen der Eintrag ins Klassenbuch, Nachsitzen, Extraarbeit, Abnehmen des Smartphones bis zum Unterrichtsende und bei wiederholtem und massivem Verstoß eine Entscheidung des Schulleiters nach Anhörung der Klassenkonferenz. Würde das alles auch verwirklicht, dann wäre ein "absolutes Verbot nicht gerade schlau", merkte ein Schüler an.

Als Organisator des Diskussionstages kam Lehrer Dietmar Müller-Praefcke zu folgendem Schluss: Es müsse ein "Verbot geben, das die Realität widerspiegelt", sprich: eine praktikable und vernünftige Lösung. Ihm tue es "weh, wenn ein Fünftklässler in der Pause bei strahlendem Sonnenschein am Handy arbeitet". "Aufklärung und Verbot gehen Hand in Hand, das eine geht nicht ohne das andere", ergänzte seine Kollegin Anika Wollschläger-Halbach. Und auch wenn die Schüler lernen müssen, mit der digitalen Welt umzugehen, müssten diese zugleich darüber informiert werden, wo die Gefahren der neuen Medien liegen, hielt deren Kollegin Alice Welz fest.

Da das Wort "Verbot" aus ihrer Sicht "etwas ganz Schreckliches" sei, plädierte Elternvertreterin Karin Stangl für den Begriff "medienfreie Zeit". Und genau eine solche sollte auch in der Pause gelten. Elternbeiratsvorsitzende Karin Hagedorn ergänzte, dass es in der Tat "Konsens sein sollte, das Handy in der Pause nicht zu nutzen". In Richtung der Schüler erfolgte diese Mahnung: "Du wirst durch das Handyspiel ausgenutzt und um deine Zeit betrogen." Nicht außen vor, so Alice Welz, dürfe bleiben, dass alle Lehrer "einen Eid geschworen haben, sich für ihre Schüler einzusetzen und sie zu schützen". Und weil man diese "manchmal auch vor sich selbst schützen muss", müsse auch die Schaffung eines Schutzraumes ins Auge gefasst werden.