Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!" Das skandierten die Teilnehmer des alle Generationen vereinenden Demonstrationszuges aus Anlass des dritten globalen Klimastreiks. Organisiert wurde dieser von Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam mit Umweltverbänden und weiteren "Fridays for future"-Aktivisten. Zwischen 400 und 500 Demonstranten kamen auf dem Marktplatz zusammen, um mit Plakaten, großem Erdball und Dino-Kostüm ihre Forderungen an die Politik zu stellen. In Berlin einigte sich die Große Koalition derweil auf ein Klimaschutz-Paket.

Stefan Geißler begrüßte namens der Grünen die zahlreichen Teilnehmer und machte deutlich, wie ernst die Lage sei und was von der Politik erwartet werde: "Wir brauchen mehr als ein Placebo." Klimaschutz wird auch vor Ort gemacht. Aus diesem Grund hatte man konkrete Vorschläge für die Stadt zu Papier gebracht, die nach der von Polizeifahrzeugen begleiteten Demonstration vor dem Rathaus an Bürgermeister Frank Volk überreicht wurden.

Als ein "Fridays for future"-Aktivist der ersten Stunde seit Dezember 2018 meldete sich Manuel Holzer zu Wort. "Wir werden die erste Generation sein, die die Klimaveränderungen spüren wird", begründete der Schüler des Max-Born-Gymnasiums sein Engagement. Die Erderwärmung sei eine Bedrohung für Ökologie, Frieden und Wohlstand in der Welt. Schon jetzt müssten Menschen in der Sahelzone ihr Land verlassen, weil sich die Lebensbedingungen dramatisch verändert haben. Er forderte jeden Einzelnen auf, sein Verhalten zu ändern und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten: "Verlassen wir unsere Komfortzone!" Wären die Klimaschutz-Aktivisten nur Schulschwänzer, wie immer wieder unterstellt werde, dann hätten sie keine Forderungen an die Politik formuliert. Manuel Holzer nannte die wichtigsten: den Kohleausstieg bis 2030 und den kompletten Umstieg auf erneuerbare Energien bis 2035. Außerdem solle es keine Subventionen mehr für fossile Energieträger geben und die Bepreisung in der CO2-Steuer solle bei 180 Euro pro Tonne liegen. Diese Forderungen habe die "Fridays for future"-Bewegung gemeinsam mit Wissenschaftlern der ganzen Welt formuliert.

Für "Scientists for future", aber auch als Ehrenvorsitzende des BUND, sprach Angelika Zahrnt. Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes zeigte in einem Rückblick auf die 1980er-Jahre, wie schwer sich Politik tue, Erkenntnisse in politisches Handeln umzusetzen. "Es gibt keinen Mangel an politischen Instrumenten", betonte sie, sondern "einen Mangel an politischem Willen". Schon 1987 habe man in Neckargemünd getagt, um eine ökologische Steuerreform auf den Weg zu bringen. Die Ideen fanden Eingang in ein von ihr und dem Wissenschaftler Hans Nutzinger verfasstes Buch. Zahrnt erklärte auch, dass 1999 unter Bundeskanzler Gerhard Schröder eine ökologische Steuerreform als stufenweise Besteuerung von fossilen Energieträgern und Strom geplant gewesen sei. Aufgrund von Protesten sei sie aber eingefroren worden und so wirkungslos geblieben.

Ähnlich sei es mit dem EU-Emissionshandel ab 2005 gelaufen, denn "der Klimaschutz steht immer unter Wachstumsvorbehalten". Und zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung: "Die ökologischen Ziele werden gut dokumentiert verfehlt." Konsequenzen seien daraus aber nicht gezogen worden.

Musikalisch begleitete Holly Holleber den Protest. Vom Marktplatz zogen die Demonstranten durch die Altstadt über die Bahnhofstraße zum Rathaus. Stefan Geißler und Manuel Holzer überreichten gemeinsam die auf die städtische Ebene angepassten Forderungen an Bürgermeister Volk. Dieser bedankte sich für den friedlichen Protest: "Ich finde es klasse wie viele Ihr seid." Jeder Einzelne sei aufgefordert zu überdenken, was er tun könne.

Erwachsene und Jugendliche drückten ihre Forderungen auf Schildern aus. Foto: Alex

