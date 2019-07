Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Ein stickiges Polizeibüro in Potsdam um das Jahr 1900 herum: Die Fenster sind geschlossen, überall stapeln sich Berge von Akten. An der Wand hängt ein imposantes Bild von Kaiser Wilhelm. Mit Hut und Paket in der Hand betritt der vorbestrafte Schuster Wilhelm Voigt die Amtsstube, just in diesem Moment erklingt das Potsdamer Glockenspiel. Es ist Mittagszeit. "Pardong, Herr Wachtmeester, ick wollte mich nur mal erkundigen", setzt Voigt an. Die Antwort kommt prompt: "Erstens ist von 12 bis 2 Uhr geschlossen. Zweitens bin ich kein Wachmeester, sondern Oberwachtmeister und Reviervorsteher".

Zum 25. Jubiläum führt die Interessengemeinschaft Nußlocher Volksschauspiele (IGV) im Steinbruch Nußloch das Stück "Der Hauptmann von Köpenick" frei nach dem Drama von Carl Zuckmayer auf. Die Premiere fand gestern Abend statt. Und es lässt sich sagen: Pünktlich zum Jubiläum ist der IGV unter der Regie von Georg Veit ein Meisterwerk gelungen. Veit achtete bei der Inszenierung derart sorgfältig auf Kleinigkeiten, dass man sich wirklich in die Zeit um 1900 herum zurückversetzt und mitten im Geschehen fühlt. Das Stück kam beim Publikum gut an, man schmunzelte und lachte. Bevor die IGV die Zeitreise startete, dankte IGV-Vorsitzender Heiko Richter allen Besuchern für die Treue der vergangenen 25 Jahre. Und er freue sich, auch in Zukunft tolle Stücke zu präsentieren.

Der Vorhang fiel im Steinbruch an einem lauen Sommerabend und gab den Blick frei auf die Jahrhundertwende in Berlin: Der Schuster Wilhelm Voigt (Harald Wieland) ist schon als Kind ein kleiner Ganove und verbringt die meiste Zeit im Gefängnis. Auf freiem Fuß trifft Voigt seinen alten Kumpel Kalle Kallenberg (Yilmaz Basyurt), der mit ihm dubiose Geschäfte machen will. Voigt lehnt ab, will er doch ein ehrlicher Mensch werden. Es ist aber gar nicht so einfach, im deutschen Rechtssystem als vorbestrafter Obdachloser eine Arbeit zu finden. Um eine Arbeitsstelle zu bekommen, braucht man eine Aufenthaltsgenehmigung. Diese bekommt man aber wiederum nicht ohne Nachweis eines Arbeitsplatzes - erst recht nicht als Vorbestrafter. Ein Teufelskreis also. Voigt weiß sich nicht anders zu helfen: Er bricht ins Polizeirevier ein, um seine polizeiliche Akte verschwinden zu lassen, wird dabei erwischt und landet wieder einmal hinter Gittern.

Die Kulisse, der laue Sommerwind - alles passte im Steinbruch. Die Inszenierung ist bis ins kleinste Detail liebevoll geplant: Die Kulisse, die Kostüme und der Berliner Dialekt entführen in die deutsche Hauptstadt zur damaligen Zeit, eingebettet in ein aktuelles Thema. Immer wieder fahren Menschen auf Fahrrädern über die Bühne, Frauen schieben Kinderwagen und Kinder rennen umher. Man fühlt sich als Zuschauer mittendrin in der Handlung. Die Geschichte des Hauptmanns wird nicht nur gespielt, sondern teilweise auch gesungen. Auch Regisseur Georg Veit findet man ganz unauffällig unter den Statisten auf der Bühne.

Parallel zu all dem steigt Dr. Obermüller (Heiko Richter) zum Bürgermeister der Stadt Köpenick auf; zusammen mit seiner Ehefrau (Kirsten Wilfing-Ziegler) führt er fortan ein schmuckes Leben. Obermüller wird ins Manöver einberufen und bekommt vom Schneider Wormser (Markus Lang) auf Umwegen eine schnieke neue Uniform. Die alte Uniform landet derweil in einem Kleidergeschäft.

Als Wilhelm Voigt nach zehn Jahren wieder aus dem Gefängnis freikommt und aus der Stadt ausgewiesen werden soll, hat er eine teuflische Idee: Voigt kauft die alte Uniform und gibt sich als Hauptmann aus, um endlich Gerechtigkeit in seiner Angelegenheit walten zu lassen. Der Plan geht auf...

In weiteren Rollen treten unter anderem auf: Rüdiger Steinmann, Tobias Kraus, Lucia Ziegler, Niklas Hofmann, Christoph Braun, Daniel Höhr, Michael Leschikar, Horst Itschner, Rainer Funk und Anke Ibele.

Info: Weitere Aufführungen, jeweils ab 20 Uhr: 6., 12., 13., 18., 19., 20., 26. und 27. Juli.