Dossenheim. (bmi) Da hat der FC Dossenheim sich wohl verdribbelt: Mit einer Werbeaktion wollten die Sportfreunde Mittel für ihre Jugendabteilung sammeln. Also waren in den vergangenen Wochen Mitarbeiter der WW Medien Werbung GmbH im Auftrag des FC in der Bergstraßengemeinde unterwegs. Das Ziel: Zeitschriften-Abonnements zu verkaufen, deren Erlös den Nachwuchsfußballern in Form von Trikots und Bällen zugutekommt.

Doch die Aktion wurde zum Eigentor. Denn anstatt etwas für den guten Ruf und die Jugend des Fußballclubs zu tun, fielen die Verkäufer den Dossenheimern eher negativ auf. Die Beschwerden über freche und aufdringliche Verkäufer sowie ausgesprochene Beleidigungen häuften sich derart, dass der FC sich am Montag zu einer Klarstellung genötigt sah.

"Das Thema hat im Dorf hohe Wellen geschlagen", heißt es auf einem Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook. Der Verein entschuldige sich in aller Form bei den Betroffenen. "Dies entspricht nicht der Art und Weise, wie wir mit unseren Fans und Sponsoren umgehen", heißt es weiter.

"Wir hatten uns aufgrund einer Empfehlung eines befreundeten Vereins zu der Aktion entschlossen", erklärt Karsten "Icke" Zimmermann, Erster Vorsitzender des FC. Frei nach dem Motto: "Wer nichts wagt, der nichts gewinnt." Er habe zu der Aktion auch positive Resonanz aus der Bevölkerung erhalten. "Aber einige Anrufer fanden die Verkäufer eben etwas arg aufdringlich." Um sich nicht erneut ins Abseits zu stellen, wird der Verein künftig auf solche Aktionen verzichten.

Mit der TSG Germania wurde auch ein zweiter Dossenheimer Verein mit der Aktion in Verbindung gebracht. Trittbrettfahrer waren im Namen der TSG durch den Ort getingelt und wollten ebenso Zeitschriftenabos verkaufen - klares Foulspiel.