Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd-Dilsberg. Bedrückende Hilflosigkeit machte sich breit, als Kateryna unzählige Fotos vom Krieg in der Ukraine auf ihrem Handy zeigte. Fotos, die Terror, Brutalität, Tod und Zerstörung widerspiegeln. Zusammen mit ihrer Schwester Veronica und deren drei Söhnen Ivan, Ratmir und Oleg hat die 32-Jährige Aufnahme bei Barbara und Wilhelm Berberich in Dilsberg gefunden. Seit einer Woche sind sie in zwei Räumen untergebracht. "Wir haben eine Wohnung, die bald frei wird, und in der können sie dann wohnen", berichtete Barbara Berberich.

Der Kontakt zu Veronica, die aus einem Dorf in der Nähe des Atomkraftwerks Tschernobyl stammt, besteht schon seit deren neuntem Lebensjahr. Damals beteiligte sich das Ehepaar an der im Rhein-Neckar-Kreis organisierten Hilfe für von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl betroffene Kinder, für die eine dreiwöchige Ferienzeit bei Gastfamilien ermöglicht wurde. Auch ihr Vater Alexander war schon zu Besuch.

An einem großen Tisch sitzen die ukrainischen Gäste und ihre Gastgeber. Unterstützung erfahren die Berberichs durch Dilsberger und die örtlichen Kirchengemeinden. Hermann Grimm von der katholischen St. Bartholomäusgemeinde ist ebenfalls gekommen. Die Hilfsbereitschaft aus der Nachbarschaft ist groß. Noch sind die Ukrainerinnen und ihre Kinder nicht offiziell registriert. "Das läuft jetzt an", wusste Wilhelm Berberich. Er rechnet mit einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen für alle Formalitäten. Als zuständige Person wurde ihm in Neckargemünd Tsvetomira Rohrer, die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte, genannt.

Die vergangene Woche stand im Zeichen des Ankommens und der Eingewöhnung. Das Erlebte, die Ängste und Strapazen der langen Reise mussten sie hinter sich lassen. Die 36-jährige Veronica spricht sehr gut Deutsch und berichtete vom Verlassen ihres Heimatlandes. Als der Krieg ausbrach, machte sich die achtköpfige Familie samt 85-jähriger pflegebedürftiger Großmutter mit dem Fahrzeug ihres Bruders auf den 800 Kilometer langen Weg von Kiew in Richtung Westen. In der Westukraine hielten sie sich etwa eine Woche auf und riefen Wilhelm Berberich an. "Können wir kommen?", war die bange Frage. Die Antwort lautete "Ja".

Mit einem Reisebus gelangten sie über Slowenien mit langer Wartezeit an die Grenze nach Tschechien. Nach Übernachtung bei Bekannten ging es anderntags weiter per Zug nach München. Dort wurden sie von Freunden des Ehepaars Berberich mit zwei Fahrzeugen abgeholt, ehe sie nach einer weiteren Übernachtung in Dilsberg ankamen. Insgesamt benötigten sie für diese Reise 14 Tage.

Ähnlich verlief die Flucht von Elizaveta und ihren beiden Söhnen, die nach drei Tagen im Keller die Südostukraine nahe der Stadt Saporischschja am 5. März verließen. Mit dem Zug über Lemberg (Lwiw) erreichte sie gemeinsam mit einer Nachbarin und ihren beiden erwachsenen Kindern zunächst Polen und dann Deutschland.

Familie Herbold in Dilsberg gab der 34-jährigen Elizaveta und ihren zwei Söhnen Bogdan und Roman Unterkunft. Auf einem gemeinsamen Spaziergang lernten sich die zwei ukrainischen Familien kennen.

Zurück blieben die Väter der Familien; so wie Katerynas Ehemann, der nun in der Ukraine Soldat ist und bei der Verteidigung der Hauptstadt hilft. Veronicas geschiedener Ehemann ist Russe und lebt in Russland. Er wird seine Söhne nun nicht mehr sehen können. Auch die Kontakte zu früheren russischen Freunden, die ganz nach der Rede von Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine leugnen, sind zerbrochen. Die Hoffnung der Frauen ist auf die Zukunft ihrer Kinder gerichtet, für die sie sich einen baldigen Kindergarten- und Schulbesuch wünschen. Sie selbst wollen schnell Deutsch lernen und auch eine Arbeit finden.

Veronica schätzt die Situation realistisch ein. Sie glaubt nicht, dass die nächsten zehn bis 20 Jahre gut für das Land sein werden. Aber trotz aller Verzweiflung spüren sie Mut. "Ich glaube wir sind stark", sagte sie, "und das ist besser für unsere Kinder, für die wir sagen können, sie haben eine Zukunft." Ihr ist es bei der Verabschiedung nach dem Gespräch wichtig, eine flehende Bitte auszusprechen: Den Luftraum über der Ukraine militärisch zu schließen, damit die Bombardierungen und die Zerstörung durch die russische Armee aufhören. Eine Bitte, die die NATO ablehnt, weil sie für die Durchsetzung einer Flugverbotszone zur Kriegspartei würde und weitere Eskalation befürchtet.