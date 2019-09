Meckesheim-Mönchzell. (luw) Müll, Glasscherben und Erbrochenes lagen den Feuerwehrleuten der Abteilung Mönchzell schon im Weg, als sie den Vorplatz der Lobbachhalle auf dem Weg in ihr Gerätehaus überquerten. Teilweise müssen die Floriansjünger sogar zum Besen greifen, um mit ihren Fahrzeugen überhaupt erst zu einem Einsatz ausrücken zu können. Zuletzt haben sich diese Zustände derart verschärft, dass sich Bürgermeister Maik Brandt mit einem "Maßnahmenkatalog" aus dem Urlaub in Belgien meldete. Den unbekannten Schmutzfinken hat die Elsenztalgemeinde nun den Kampf angesagt.

"Das geht schon seit längerer Zeit so und wir hatten gehofft, dass es von selbst aufhört", sagte Brandt nun im Gespräch mit der RNZ. Dass jüngst aber zerbrochene Glasflaschen direkt in der Zufahrt des Feuerwehrhauses lagen, habe "das Fass zum Überlaufen gebracht". Die Meckesheimer Feuerwehr appellierte im Internet in einem offenen Brief "an den gesunden Menschenverstand". Darin heißt es, dass "ein schnelles Ausrücken der Fahrzeuge durch die Glasscherben nicht möglich" sei. "Hiervon kann die Rettung von Menschenleben abhängig sein", erklärt die Feuerwehr weiter.

Um es nicht beim öffentlichen Appell zu belassen, erstellte Bürgermeister Brandt während seines Urlaubs gemeinsam mit Verwaltungsmitarbeitern einen "Maßnahmenkatalog". Brandt sieht einen Zusammenhang zwischen der "schönen Aufenthaltsqualität" auf dem Vorplatz der Lobbachhalle und den seit mehreren Monaten auftretenden Verschmutzungen. Grundsätzlich habe er auch keine Einwände dagegen, dass sich Jugendliche dort abends treffen. Nun sieht er sich aber gezwungen, die Gegend überwachen zu lassen. "Der Gemeindevollzugsdienst wird in den Abendstunden in der Ecke gezielt eingesetzt", so Brandt. Zudem werde auch der Sicherheitsdienst, der bereits die "alla hopp!"-Anlage überwacht, den Platz im Blick haben. "Alle haben den Auftrag, bei Vergehen die Polizei zu verständigen", erklärt der Bürgermeister. Nur die Polizei habe das Recht, Personalien aufzunehmen und eine Gruppe gegebenenfalls zu ermahnen. Als letztes Mittel denkt Brandt an ein "längerfristiges Aufenthaltsverbot" für Menschen, die negativ auffallen.

Als Übeltäter habe er "eine bestimmte Personengruppe in Verdacht, die offenbar nicht aus Mönchzell kommt", sagt der Rathauschef. "Die Jugendlichen aus Mönchzell möchte ich beinahe ausschließen." Er begründet dies damit, dass fast alle jungen Menschen in dem Ortsteil entweder selbst Mitglieder bei der Feuerwehr seien oder einen familiären Bezug zu ihr hätten. Mit den seit Kurzem umgesetzten Maßnahmen ist Brandt indes zuversichtlich, dass das Problem bald gelöst ist: "In wenigen Tagen oder Wochen ist der Spuk vorbei."