Wiesenbach. (bmi) Ein Hoch auf den morgendlichen Lauf durch die Natur. Ein Spaziergänger hat am Dienstag kurz vor 9 Uhr der Feuerwehr einen Schwelbrand gemeldet und damit wohl einen größeren Waldbrand verhindert. "Als wir am Einsatzort eingetroffen sind, hat eine große weiße Fläche geschwelt und geraucht", berichtet Thorsten Güll auf Nachfrage. Der stellvertretende Kommandant und Einsatzleiter rückte mit 13 Kameraden und zwei Einsatzwagen an die knapp zwei Kilometer südöstlich von der Ortschaft gelegene Feuerstelle nahe der Hirschklingenhütte.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Einzige Schwierigkeit war die Wasserversorgung. Ein Fahrzeug pendelte zwischen Einsatzstelle und Ort. Dank des Einsatzes von etwa 4000 Liter Wasser konnte die verbrannte Fläche auf circa 30 Quadratmeter begrenzt werden.

Hintergrund Der Wald lockt zur Naherholung immer mehr Sportler und Spaziergänger an. Dabei steigt in Dossenheim auch die Zahl der Unfälle. Feuerwehrkommandant Stefan Wieder gibt Tipps: > Wenn möglich nicht alleine in den Wald gehen > Prägnante Wegmarken einprägen > Auf den Waldwegen bleiben > Ein Telefon mitnehmen, möglichst mit GPS und Karten-/Wander-App > Erste-Hilfe-Ausstattung mitführen > Vorab über vorhandene Rettungspunkte als erste Anlaufstelle informieren. Diese befinden sich in Dossenheim am Parkplatz der Schauenburg, in der Talstraße und am Skihang.

Waldbrand in Wiesenbach - war da nicht etwas? Richtig. Bereits Ende Juli hatte es im Wiesenbacher Wald nahe dem Ortsteil Langenzell ein Feuer gegeben. "Damals hatte es schon hohe Flammen gegeben, das war diesmal zum Glück nicht so", sagt Güll. Indizien für Brandstiftung haben Polizei und Wehr in beiden Fällen keine gefunden. Eine Lichtung mit entsprechender Sonneneinstrahlung und heißes Wetter vor dem Brand, das sind die Gemeinsamkeiten. "Die Waldbrandgefahr ist derzeit wirklich sehr hoch, da reichen zum Ausbruch kleine Dinge wie eine Glasscherbe oder ein Zigarettenstummel", sagt Güll. Erneut habe das frühe Entdecken des Feuers Schlimmeres verhindert.

Anders als beim Wehreinsatz in Dossenheim war der Ort des Geschehens schnell gefunden. "Das ist in Wiesenbach ganz toll, da ist jeder Waldweg mit Straßennamen und Holzschildern versehen", erzählt Güll. Gebrannt hat es an der Ecke Gürtelweg/Reitpfadweg.