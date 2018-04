Von Nicolas Lewe

Eppelheim. Den Satz "Da ist ja sowieso nichts dran" wird man bei der Feuerwehr in Eppelheim niemals zu hören bekommen. Das stellten die Verantwortlichen jetzt in einer über das Soziale Netzwerk Facebook veröffentlichten Stellungnahme klar. Jeder Alarm werde ernst genommen und - solange er sich nicht als Fehlalarm herausstellt - wie ein vollwertiger Einsatz behandelt.

Hintergrund dieses in Absprache mit der Stadt publizierten Schreibens ist, dass es in den vergangenen Tagen und Wochen eine auffällige Häufung an Fehlalarmen aus der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Lilienthalstraße gab. Betreiber der Einrichtung ist der Rhein-Neckar-Kreis.

Wie Kommandant Uwe Wagner auf RNZ-Nachfrage mitteilt, waren es seit Januar 21 Einsätze, zu denen die Kameraden unterstützt von Polizei und Rettungssanitätern in die Lilienthalstraße ausrückten. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2017 wurde die Wehr laut ihrem Kommandanten 30 Mal in die Unterkunft gerufen. Nun habe es aber alleine in der vergangenen Woche sechs Einsätze gegeben - drei am Donnerstag, einen am Freitag und zwei am Samstag. Alle hatten eines gemeinsam: Es war Fehlalarm. Und auch die Ursache, eine hohe Rauchentwicklung bei der Zubereitung des Essens, war in der Regel vor Ort schnell geklärt.

Mit einem Augenzwinkern bemerkt Wagner, dass einige Bewohner bei ihren Kochkünsten wohl etwas übermotiviert sind. Doch mit Humor nehmen die Feuerwehrkameraden, die bei jedem Notruf alles stehen und liegen lassen und je nach Tageszeit davon aus dem Schlaf gerissen werden, die Situation längst nicht mehr. "Die Stimmung ist negativ", berichtet der Eppelheimer Feuerwehrkommandant. Deshalb habe man sich auch zu der Stellungnahme veranlasst gesehen. Darin heißt es: "Uns erreicht vermehrt Kritik von Bürgern, die uns direkt ansprechen, Nachrichten und E-Mails schreiben oder uns auch auf der Einsatzfahrt sarkastisch Beifall klatschen." Vermehrt würden Fragen gestellt, wie "Muss das sein?" oder "Kann man da nichts ändern?"

Doch, kann man, sagt Kommandant Wagner. Der Rhein-Neckar-Kreis sei informiert, bereits am heutigen Montag sollen die Rauchmelder durch Wärmemelder ersetzt werden. Der Vorteil: Diese schlagen erst dann Alarm, wenn durch die Sensoren eine ungewöhnlich erhöhte Raumtemperatur wahrgenommen wird.

Apropos ungewöhnlich erhöht: Wer zahlt eigentlich für die Einsätze? Die Kosten könnten von der Stadt ans Landratsamt weitergeleitet werden, so Wagner. In wie weit das aber tatsächlich umgesetzt werde, könne er nicht sagen.