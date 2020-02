Von Benjamin Miltner

Nußloch. Die "Freunde Schmudo" sind schuld. Für Gerald Kraus war der Fall klar. Der Sitzungspräsident des Karneval-Clubs Nußloch (KCN) machte die "Freunde Schmutziger Donnerstag" – so der volle Name des Freundeskreises – für das miese Wetter in Nußloch beim Faschingsumzug "Südliche Bergstraße" verantwortlich. Denn die Schmudos hatten ihre Version der Titanic – die Leimbachperle – gebaut, die Leinen losgemacht und Kurs gen Lindenplatz genommen. "So ein riesiger Dampfer braucht Wasser, deswegen regnet es auch", meinte Kraus.

Hintergrund Umzugs-Splitter Bürgermeister im Dienst Prominenz unter den Rettungskräften: Mit Matthias Frick sorgte der Schönauer Bürgermeister höchstpersönlich für das Wohlergehen der Fastnachter. Der frisch gewählte Rathauschef ist [+] Lesen Sie mehr Umzugs-Splitter Bürgermeister im Dienst Prominenz unter den Rettungskräften: Mit Matthias Frick sorgte der Schönauer Bürgermeister höchstpersönlich für das Wohlergehen der Fastnachter. Der frisch gewählte Rathauschef ist weiterhin auch Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Leimen. "Dieses Hobby möchte ich nicht aufgeben, sondern mit meiner Tätigkeit weiter etwas für den Zusammenhalt tun." Frick wohnt in Nußloch, grüßte entsprechend viele Leute, konnte den Umzug im Dienst dennoch nicht genießen. Immerhin: Als Rettungsassistent musste er nicht eingreifen, Notfälle blieben aus. Polizei sperrte Zufahrten ab In erhöhter Alarmbereitschaft war die Polizei nach den Vorfällen beim Rosenmontagszug im hessischen Volkmarsen. Mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung waren alle Zugangsstraßen zum Umzug mit Feuerwehrautos, Müllwagen und Lkw abgesperrt. "Wir haben unser striktes Sicherheitskonzept noch einmal nachjustiert", so Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage. Mit Erfolg: Es gab keine Zwischenfälle. Liebevolle Hexen Auf dem ersten Blick können sie ordentlich erschrecken, die Ziegelhäuser Hexen. So ging es auch einem Mädchen am Straßenrand. "Du brauchst keine Angst zu haben", beteuerte die Stimme hinter der furchteinflößenden Maske. Die guten Worte, ein paar Gutsel und ein Kuscheltier zeigten ihre Wirkung. Die Mine des Mädchen hellte sich auf – und für einen Moment schien sogar die Sonne.

[-] Weniger anzeigen

Regen hin oder her: Die gute Laune ließen sich die Nußlocher am Faschingsdienstag freilich nicht nehmen. Sie strömten wieder in Scharen auf die Straße, feierten, sangen, schunkelten, riefen "Narri Narro!" oder "Helau!". 8000 Zuschauer waren es, die nach Angaben von Polizei und Veranstalter den Zug durch die Nußlocher Gassen begleiteten.

Die meisten davon hatten sich rund um den Lindenplatz versammelt. Wo ansonsten Wolfgang Schneider für Stimmung sorgt, moderierte diesmal Gerald Kraus als Krankenvertretung gekonnt. "Ich fahre sonst lieber auf dem Wagen mit, aber das hier macht auch Spaß", meinte er. Und das war ihm auch anzumerken. Für jede der insgesamt 35 Gruppen hatte er einen lockeren Spruch parat. Die "Veriggde Feijaveggel" aus Wiesenbach hatten am Morgen krankheitsbedingt abgesagt.

Aber auch so war der Umzug bunt. Rund 30 Minuten dauerte es, bis der komplette Lindwurm sich an einer Stelle vorbeigeschlängelt hatte. Gruselige Dämonen, schaurige Hexen und Gutsel werfende Trolle mit freundlicher Grimasse waren angereist – die Donnerhexen aus Stuttgart sogar über 100 Kilometer. Ein echtes Heimspiel durften dagegen die Giggelsburg Waiwa genießen. Die verteilten neben den üblichen Gutseln, Süßigkeiten, Popcorn- und Chipstüten auch Kuscheltierchen an die kleinen Fastnachter.

Die Hexen vom Grobrunn verschenkten derweil Rosen und Tulpen und warben passend dazu für eine Landesgartenschau, für die sich bekanntlich Nußloch mit Leimen beworben hat. Mit einem roten Ford Mustang GT ritten Jennifer I. und Marcel I. als Wieslocher Alt-Prinzenpaar in die Mondspritzergemeinde ein.

Fastnachtsumzug in Nußloch 2020 - Die Fotogalerie





























































Mit Trillerpfeifen bewaffnet forderten die Nachwuchskräfte von Blau-Weiß Wiesloch "Freiheit für Karnevalisten". Das Motto der älteren Vertreter der Gruppe lautete "Fasching for Future – wir sin dabei. Wir spare Wasser und trinke Woi". Apropos Wasser: Sauwohl fühlten sich derweil die Frösche aus St. Ilgen im Nußlocher Regen. "Wir mögen es nass, das ist genau unser Wetter", war aus dem Wagen des Elferrats zu hören. Durch alle Gassen schallte ebenso der Schlachtruf "Spül Hui" der Wiesenbacher "Schisslhocker". Sportlich ging es derweil bei den Amigos zu. Sie warben im sportlichen Gewand und mit liebevoll gestaltetem Wagen für die im Sommer stattfindende Ortsmeisterschaft in Nußloch.

Höhepunkt der Parade war aber die Jungfernfahrt der Leimbachperle. Die Crew kam daher in Seemanns- und Matrosenkluft, aus den Boxen dröhnte "Keine Panik auf der Titanic", das Schiffshorn ertönte im hellen Ton, aus den Schornsteinen dampften die Wolken und die "Kiss-&-Go-Area" forderte mutige Fastnachter zur freundlichen Annäherung auf. Hier stimmte einfach alles.

Kein Wunder, schließlich steckten in der rund 16 Meter langen und über vier Meter hohen Holzverkleidung mit Dekoration aus Wellpappe monatelange Arbeit, Nußlocher Ingenieurskunst und viel Liebe zum Detail. Harald Rensch gab mit Rauschebart den perfekten Kapitän. "Den habe ich immer, der ist nicht einmal weiß gefärbt", schmunzelte er.

2019 Mondlandung, 2020 Leimbachperle: Man darf jetzt schon gespannt sein, was die Schmudos für 2021 planen. Gerald Kraus hatte da schon einen Vorschlag: "Baut bitte einen Solarpark – dann darf sich das Wetter auch gerne nach euch richten."