Neckargemünd. (cm) Sie sind die Stars auf dem Neckar: die jungen Schwäne. Schon als sie noch gar nicht geschlüpft waren, lockten sie die Neckargemünder an.

Diese beobachteten nämlich ganz aufmerksam, wie Schwanendame Nelli am Ufer der Elsenz in der Mühlgasse ab April in aller Seelenruhe neun Eier ausbrütete - und sich dabei auch nicht vom Rummel durch die zahlreichen Beobachter stören ließ.

Vor einem Monat dann - pünktlich zum Muttertag - schlüpften acht flauschige Küken, von denen aktuell noch sechs übrig sind. Die Jungschwäne haben ein leicht graues Gefieder und ziehen mit Mama Nelli sowie Papa Nelson munter ihre Bahnen auf Neckar und Elsenz.

Dabei werden sie natürlich weiter genau von den Neckargemündern beobachtet - so auch von RNZ-Leser Ralf Krätschmer, der die Schwanenfamilie unlängst beim Ausflug am Kleingemünder Ufer fotografierte.