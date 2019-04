Leimen. (fre) Wenn es stimmt, was ein Anwohner während der Fragestunde der zurückliegenden Gemeinderatssitzung vortrug, dann geht es drunter und drüber im Bereich von Berg-, Luisen- und Geheimrat-Schott-Straße. Und schuld sind Autofahrer, die ihr fahrbares Blech irgendwie parken, nur nicht so, wie es in der Straßenverkehrsordnung vorgesehen ist. Ordnungsamtschef Walter Stamm wollte da nur bedingt widersprechen.

So berichtete der Anwohner von einem schwarzen Mercedes, der konsequent im Halteverbot oder auf dem Gehweg parke. Laut Walter Stamm werde dieses Falschparken sanktioniert wie bei jedem anderen auch: "Der kriegt viele, viele Strafzettel."

Dass im Sackgassenteil der Bergstraße wegen Falschparkens in der Kreuzung zur Luisenstraße auch schon einmal die Mülleimer nicht abgeholt wurden, wollte Walter Stamm nicht verneinen. Allerdings konnte er auch keinen vernünftigen Grund erkennen, weshalb der AVR-Müllwagen nicht um die Kurve kam. "Es gibt halt gute und weniger gute Fahrer", meinte er vielsagend.

In der Bergstraße werde beiderseits mitunter derart geparkt, trug der Anwohner ebenfalls vor, dass ein Durchkommen schwierig, wenn nicht gar unmöglich sei. Das ausgeschilderte Park- oder Halteverbot habe sich daran orientiert, berichtete Ordnungsamtschef Walter Stamm, dass die Feuerwehr durchkomme. Dies habe man anfangs auch streng kontrolliert mit der Folge, betonte der Ordnungsamtsleiter, "dass dann die halbe Bergstraße bei uns in der Bußgeldstelle stand".