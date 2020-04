Sandhausen. (fre) Das zweite Steak hatte er gerade aufgelegt, am Samstag, kurz nach 19.30 Uhr. Doch dann fing das Diensthandy an zu vibrieren und zu piepsen. Unablässig. Gemeinderäte und Freunde wollten vom Sandhäuser Bürgermeister wissen, was es mit der Absage der Kerwe auf sich hat, für die in Sandhausen traditionell das zweite Oktoberwochenende reserviert ist. Für Georg Kletti war der gemeinsame Grillabend mit Tochter Lotte gelaufen. Eine gezielte Fake-News hatte ihn beendet. Und es war nicht die erste Falschmeldung, die mit Hilfe des sogenannt sozialen Netzwerks Instagram im Internet verbreitet wurde.

Die Seite, von der die Falschmeldungen ausgehen, nennt sich "sandhausen.news" und gibt sich sich einen offiziellen Anstrich: Das Wappen der Gemeinde wird genutzt, ein aktuelles Foto zeigt das Rathaus. Für entsprechend viel Unruhe in Sandhausen sorgte dann am Samstag die Meldung, dass nach dem Durchspielen aller möglichen Szenarien am Vortag die Kerwe abgesagt worden sei.

Für Bürgermeister Georg Kletti hörte damit der Spaß auf: "Hier wird mit den Ängsten, Sorgen und Hoffnungen der Menschen gespielt", sagte der 52-Jährige gestern im Gespräch mit der RNZ. Noch am Samstagabend hatte er deshalb eine Ansprache an die "lieben Bürgerinnen und Bürger von Sandhausen" verfasst, hatte die Freizeitjacke gegen das bürgermeisterliche Jackett getauscht, eine Video-Botschaft aufgenommen – und diese dann ebenfalls per Internet verbreitet.

"Das – ist – nicht – der – Fall!" So geht Kletti auf die Fake-News ein. Fest stehe lediglich, dass in Baden-Württemberg bis zum 31. August alle Großveranstaltungen untersagt sind. Die Traditionskerwe, die für viele Vereine die wichtigste Einnahmequelle des Jahres darstellt, finde erst im Oktober statt und natürlich werde man die Entwicklung der Coronakrise auch im Sandhäuser Rathaus aufmerksam verfolgen.

Dass es nicht die erste Falschmeldung dieser Instagram-Seite sei, lässt Kletti ebenfalls wissen. Vor 14 Tagen sei auf ihr verbreitet worden, dass Sandhausen 15.000 Schutzmasken in die französische Partnerschaft Lège-Cap Ferret geschickte habe – zu einem Zeitpunkt also, an dem in ganz Deutschland extremer Maskenmangel geherrscht habe.

Er werde deshalb Anzeige gegen den Betreiber der Instagram-Seite erstatten, wegen der Verbreitung von Fake-News und wegen der nicht genehmigten Nutzung des Sandhäuser Wappens.

Wie sehr der Vorgang den Rathauschef auf die Palme gebracht hat, belegt sein abschließender Appell an die Bürgerschaft: "Glauben Sie nicht jeden Müll, der im Internet steht!"