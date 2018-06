Hier, am Ende der Mozartstraße, dürfen nur Fahrradfahrer geradeaus fahren. Foto: Hammer

Von Anja Hammer

Eppelheim. Die Fahrradstraße ist eines der Dauerstreitthemen in Eppelheim. Vor drei Jahren wurde diese Verkehrsregel, die Fahrradfahrern Vorrang gewährt, am Schulzentrum zum Schutz der Kinder und Jugendlichen eingeführt. Und mindestens ebenso lange dauern schon die Diskussionen an, ob die Fahrradstraßenregelung und die Schilder dazu verständlich sind.

Am Montagabend stand die Fahrradstraße erneut zur Debatte. Entscheidend an diesem Abend waren die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat: Da nicht alle Stühle von CDU, Eppelheimer Liste und FDP belegt waren, setzten sich SPD und Grüne durch.

Letztere folgten geschlossen dem Vorschlag der Verwaltung, wonach die Fahrradstraße bleibt und ein Blitzer Autofahrern eine Lektion erteilen soll. Bürgermeisterin Patricia Rebmann: "Es wird Zeit, Recht und Ordnung einführen!"

Denn: Seit die Fahrradfahrer auf dem südlichen Teil der Mozartstraße und der Richard-Wagner-Straße die Chefs sind, ist zwar laut Bürgermeisterin Patricia Rebmann kein Unfall mehr passiert. Nur ist gleichzeitig die Zahl der Verstöße gestiegen. Manche Autofahrer schert es herzlich wenig, dass sie an der Kreuzung zur Peter-Böhm-Straße nicht in die Mozartstraße Richtung Schulzentrum fahren dürfen.

Die CDU und die Fraktion von Eppelheimer Liste (EL) und FDP hatten bereits im September 2017 einen gemeinsamen Antrag gestellt, die Fahrradstraße in eine Einbahnstraße umzuwandeln. Dieser wurde damals abgelehnt. Jetzt versuchten es die beiden Fraktionen erneut.

Es gebe mittlerweile Zahlen vom Ordnungsamt, erklärte Bernd Binsch (EL/FDP) den neuen Vorstoß. "Im Schnitt fährt alle 33 Minuten ein Autofahrer falsch in die Fahrradstraße hinein", so Binsch. Daher plädierten er und Trudbert Orth (CDU) für die Umwandlung in eine Einbahnstraße mit Tempo 30, LKW-Verbot und einem Vorrang für Radfahrer.

Die Einbahnstraße in unterschiedlichen Facetten ist deshalb immer wieder in der Diskussion, da nach Ansicht der Befürworter diese Schilder den Autofahrern geläufiger sind - im Gegensatz zu den Regeln der Fahrradstraße.

Die schon einmal eingebrachte Idee, doch einfach die Fahrradstraßenschilder mit Einbahnstraßenschildern zu ergänzen, hatte die Verwaltung übrigens von der Verkehrspolizei prüfen lassen. Ergebnis: "rechtlich ausgeschlossen", hieß es in den gemeinderätlichen Sitzungsunterlagen.

Auch jetzt kamen - neben dem Vorschlag von CDU, EL und FDP - wieder neue Ideen auf den Tisch. Eine "kurze Einbahnstraße" hatte etwa Hans-Günther Büssecker (SPD) im Sinn. Das gefiel zwar einigen Räten, der Verwaltung aber weniger.

Hauptamtsleiter Reinhard Röckle: "Damit verlagert sich das Einfahrtsproblem nur." Andreas Beß (SPD) schlug vor, die Mozartstraße zu verengen, um LKW fernzuhalten. Auch dem schob Röckle einen Riegel vor, schließlich müsse die Feuerwehr dort durchkommen.

Einige Vorschläge und Redebeiträge später stimmte die Mehrheit für den Erhalt der Fahrradstraße. Zudem soll die Verwaltung für drei Monate zum Preis von gut 7000 Euro ein Blitzgerät anmieten, das die Durchfahrt kontrolliert. Danach könnte das Gerät für knapp 64.000 Euro gekauft werden.