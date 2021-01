Neckargemünd. (fre) Der Neckargemünder Rechtsanwalt und Investor Thomas Ax hat per E-Mail an die Poststelle der Staatsanwaltschaft Heidelberg Strafanzeige und Strafantrag gegen den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestellt. In dieser E-Mail, die vom Sonntag, 3. Januar, 9.17 Uhr datiert, wirft der promovierte Jurist dem Gesundheitsminister im Zusammenhang mit der Covid-Bekämpfung "fahrlässige Tötung" vor. Sein Strafersuchen begründet Ax mit der, so wörtlich, "verzögerten Beschaffung von Impfdosen".

Thomas Ax. Foto: Alex

"Die Bundesregierung hat im Spätsommer wesentlich mehr Impfdosen von (Anm.: dem Mainzer Hersteller) Biontech angeboten bekommen als bestellt worden sind", schreibt Ax. Und weiter: "Herrn Spahn ist vorzuwerfen, dass zu wenig Impfstoff beschafft wurde." Hinzu komme ein nur schleppender Corona-Impfstart.

Thomas Ax, Jahrgang 1968, gilt in Neckargemünd als schillernde Person. Ihm gehört eine Vielzahl von Immobilien in der Stadt, darunter auch in Kleingemünd das ehemalige Hotel-Restaurant "Zum Schwanen". Vor einem halben Jahr hatte er auch schon angekündigt hatte, bei der Mitte 2024 anstehenden Bürgermeisterwahl gegen den amtierenden Rathauschef Frank Volk antreten zu wollen.