Dossenheim. (dw) Das zweite Mal binnen weniger Monate stand ein Bauantrag für ein Vorhaben in der Gutenbergstraße 2 auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses (TA). Beide Male erteilte der TA einstimmig ohne weitere Diskussion sein Einvernehmen. Unter dieser Anschrift im Gewerbegebiet "Süd" ist der Feinchemie-Betrieb "Evonik Technochemie" angesiedelt. Die Bergstraßengemeinde ist "Health-Care"-Standort der Evonik – will heißen: Hier werden etwa Wirkstoffe für die Arzneimittelherstellung produziert.

Jetzt will man sich für die Produktion des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer engagieren. "Evonik investiert kurzfristig in die Produktion von Lipiden für mRNA-basierte Impfstoffe an seinen Standorten Hanau und Dossenheim", heißt es dazu seit Februar 2021 auf der Internetseite des Unternehmens. "Nur mit einer Steigerung der Lipid-Produktion lässt sich auch die Herstellung des Impfstoffs weiter erhöhen." Die Lipide dienen als Schutzhülle der mRNA. Sie garantiert, dass der Effekt bis zur Ankunft am Wirkungsort erhalten bleibt. Die Spezialfirma gilt als einer der wenigen Lieferanten von hochreinem Cholesterol pflanzlichen Ursprungs. Die Herstellung für pharmazeutische Zwecke sei "deutlich komplexer".

Inhaltlich geht es in den Anträgen um den Bau von drei Wärmekammern und eines Kühlcontainers im Bereich der Zufahrt im Norden des Grundstücks. Die Größe der Anlagen machte es erforderlich, die Baugrenze neu auszurichten. Darin sah man auch kein Problem. Davon betroffen ist die Gutenbergstraße, die bereits 2008 von einer Gemeinde- in eine Werkstraße umgewidmet wurde. Sie ist somit Firmengelände. So stimmte der TA im April unter der "Voraussetzung eines Flächenverzichts innerhalb des Baufensters" zu.

Für den Bau der unmittelbar an ein Bestandsgebäude angrenzenden Wärmekammern genügte diese Entscheidung, für den 14,38 Quadratmeter einnehmenden Kühlcontainer offensichtlich nicht. Er "befindet sich außerhalb der für eine Bebauung vorgesehenen Grundstücksfläche", heißt es dazu in der Sitzungsunterlage zum zweiten Antrag. Der zu begrünende Randbereich würde nicht überschritten. Der Abstand zu den angrenzenden Flurstücken werde eingehalten, sah die Verwaltung daher auch hier keinen Hinderungsgrund.