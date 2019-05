Von Christoph Moll

Neckarsteinach. Die Hessen hatten es gut. Wie viele Stimmen habe ich? Wie viele Bewerber darf ich wählen? Und wie muss ich die Stimmzettel abgeben? Solche Fragen gab es gestern in Neckarsteinach nicht. Während bei der Kommunalwahl in mancher badischen Kommune der Region für die Stimmenvergabe fast ein Taschenrechner benötigt wurde, ging es in der hessischen Vierburgenstadt einfach zu. Hier galt: ein Wähler, eine Stimme. Anders als in Baden-Württemberg war hier keine Kommunalwahl, sondern ausschließlich Europawahl.

Auch wenn die Wahl nicht kompliziert war, gab es in Neckarsteinach einiges zu tun: 33 Wahlhelfer sorgten bei der Briefwahl und in den vier Wahllokalen für einen reibungslosen Ablauf. Moment. Vier Wahllokale? Bisher gab es fünf - zwei in Neckarsteinach und jeweils eines in den Stadtteilen. Nun wurde der Wahlbezirk Grein - mit 98 Wahlberechtigten stets einer der kleinsten der Region - aufgelöst. Die Greiner mussten erstmals nach Darsberg zum Wählen. Der dortige Bezirk wuchs auf 473 Wahlberechtigte.

Wie Bürgermeister Herold Pfeifer sagte, hatte der Greiner Ortsbeirat keine Bedenken geäußert. Bei der niedrigen Zahl an Wahlberechtigten sei die Stadt nicht verpflichtet, ein Wahllokal anzubieten, so Pfeifer, der auch eine Entlastung der Wahlhelfer sieht. Stets gab es Probleme, ausreichend Freiwillige zu finden. Für alle, die nicht nach Darsberg fahren konnten, sei die Briefwahl die beste Alternative gewesen, so Pfeifer. Hier habe eine "enorme Steigerung" gegeben, so Wahlleiter Matthias Merscher. Die Stadt will nun prüfen, ob sich die Zusammenlegung bewährt hat.

Das Wahlergebnis stand gegen 19.30 Uhr fest und bewegte sich im Trend: CDU und SPD verloren, die Grünen legten zu und wären fast stärkste Kraft geworden (siehe Seite "Metropolregion"). Bürgermeister Pfeifer freute sich über die "richtig gute" Wahlbeteiligung von 65 Prozent angesichts der Tatsache, dass die Europawahl die einzige Wahl war. Vor fünf Jahren war da auch so, damals lag die Beteiligung aber nur bei 49 Prozent. Dieses Mal kamen die Wähler bei bestem Wetter in Scharen.

Während in den badischen Orten gestern noch Tausende Stimmen der Kommunalwahl teilweise bis Mitternacht ausgezählt wurden, ging im Neckarsteinacher Rathaus gegen 20 Uhr das Licht aus. In zwei Jahren schwitzen dann die Hessen. Dann steht hier die nächste Kommunalwahl an.

Übrigens: Im Vorfeld gab es eine kleine Panne. Ein Teil der Wahlberechtigten aus Neckarsteinach wurde in der Wahlbenachrichtigung aufgefordert, in Darsberg zu wählen - statt im Rathaus. Ein Fehler, der per Brief korrigiert wurde. Ein Bürger kam trotzdem nach Darsberg - zu Fuß ...