Eppelheim/Wilhelmsfeld. (lew) Mit einer verschärften Testpflicht und wenn es gar nicht mehr anders geht auch mit Schließungen: So haben die Kindertagesstätten rund um Heidelberg wie berichtet auf die dynamische Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Auf gezielte Nachfrage beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises sowie bei den nicht-städtischen Eppelheimer Kindergärten ergab sich nun am Freitag auch ein etwas klareres Bild der dortigen Situation. Stadtsprecher Christoph Horsch hatte Anfang der Woche erklärt, der Stadt lägen keine Informationen zu größeren Corona-Ausbrüchen vor. Dies betraf jedoch wie sich herausstellte offenbar nur die stadteigenen Einrichtungen zur Kinderbetreuung.

Ralph Adameit, Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises, hatte am Donnerstag zunächst erklärt: "Laut unserem Gesundheitsamt gibt es in Eppelheim eine Kita mit fünf Fällen in Quarantäne." Am Freitag meldete sich dann Constanze Heine, Leiterin des katholischen Kindergartens St. Luitgard. Erste Fälle habe es in ihrer Einrichtung bereits ab dem 14. Januar gegeben. Von neun Mitarbeitern seien anschließend sieben infiziert gewesen. Heine zufolge waren zudem bis zu 17 Kinder betroffen.

Drei Krippengruppen waren in der Vorwoche fast komplett geschlossen. Auch in dieser Woche habe man nur eine Notbetreuung für zehn Kinder anbieten können. Ab Montag sollen zumindest zwei Krippengruppen wieder mit teils verkürzten Öffnungszeiten öffnen.

"Im Kindergarten konnten wir bisher alle Gruppen zu den gewohnten Öffnungszeiten offen lassen", berichtet die Leiterin. Dies sei unter anderem deshalb möglich gewesen, da nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte der Kinder anwesend waren. Am Freitag befanden sich noch 13 Kinder sowie drei Mitarbeitende durch positive PCR-Tests in Quarantäne. Zwei Erzieherinnen seien aufgrund vorheriger Corona-Erkrankungen nicht einsetzbar, eine weitere könne nicht arbeiten, da sie ihr Kind betreuen müsse.

Gute Aussichten gibt es indes für den Kindergarten "Eulennest" in Wilhelmsfeld. Nach RNZ-Informationen bleibt die Einrichtung nach einem größeren Corona-Ausbruch am Montag noch geschlossen, soll aber ab Dienstag mit eingeschränkten Zeiten bis 13.30 Uhr wieder öffnen. Voraussetzung für den Besuch ist ein täglicher Negativ-Test einer offiziellen Teststation.