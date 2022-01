Eppelheim. (pol/mare) Ein Randalierer hat in der Nacht zu Freitag in Eppelheim sein Unwesen getrieben. Er wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilt.

Am frühen Freitagmorgen wurde demnach ein Angestellter des Fitnessstudios Fitbase im Pfaffengrund gegen 4.20 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der ein Fahrrad auf insgesamt fünf geparkte Autos am Kurpfalzring warf und diese so beschädigte. Die alarmierten Beamten nahmen den offenbar betrunkenen Mann noch an Ort und Stelle fest. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrrad wurde sichergestellt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 36-Jährige dieses zuvor entwendete.

Bereits kurze Zeit davor war es in einer Bankfiliale in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung im Vorraum gekommen. Dabei wurden mehrere Einrichtungsgegenstände umgeworfen und dadurch beschädigt. Zudem wurde der Raum mit Rotwein beschmutzt.

Dem nicht genug wurden in der Hauptstraße mehrere Glaskörbe mit Altglas auf die Fahrbahn gekippt. Aufgrund der vielen Scherben mussten die Freiwillige Feuerwehr Eppelheim und städtische Beamte zur Reinigung angefordert werden. Während der Reinigungsarbeiten mit einer Kehrmaschine musste die Straße deshalb kurzzeitig gesperrt werden.

Erste Ermittlungen lassen einen Zusammenhang der Taten erkennen, wobei der 36-Jährige deshalb wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen angezeigt wird. Ob der mit mehr als 1,7 Promille betrunkene Mann alleine handelte, ist derzeit Ermittlungssache.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen im Bereich der Hauptstraße sowie des Kurpfalzrings machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 zu melden.